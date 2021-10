Von Matthias Kros

Mannheim. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird an diesem Donnerstag im südpfälzischen Wörth mit der Serienfertigung seines ersten elektrischen Lkw beginnen. Der eActros habe drei oder vier Batteriepakete an Bord und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern, teilte das Unternehmen am Montag in Stuttgart mit. Dabei würden diese Batteriepakete im Mercedes-Benz Werk in Mannheim gefertigt und montiert, so das Unternehmen weiter. Hier sei – genau wie in den anderen deutschen Mercedes-Benz Aggregate-Werken – bereits am Montag mit der entsprechenden Produktion begonnen worden. Vorausgegangen waren zwei Jahre mit intensiven Erprobungen von Prototypen, die bei rund 20 Transport- und Logistikunternehmen in unterschiedlichen Einsätzen unterwegs waren. Für dieses Jahr plant Daimler ein sukzessives Hochfahren der Produktion.

Dabei müssen die Kunden für einen eActros tief in die Tasche greifen. Der Preis betrage etwa das Dreifache eines vergleichbaren Diesel-Lkw, hatte das Unternehmen im Sommer mitgeteilt. Bei den Gesamtkosten, also inklusive Treibstoff, Wartung und Verschleiß, liege der eActros in einigen Märkten aber bereits beinahe gleichauf mit vergleichbaren Verbrenner-Fahrzeugen.

Schwierig dürfte es aber noch sein, unterwegs eine geeignete Ladesäule zu finden. Denn öffentliche Zapfpunkte wie für Elektroautos gibt es für elektrische Laster praktisch nicht. Auch deshalb dürfte der eActros vorerst hauptsächlich im Verteilerverkehr eingesetzt werden, wo die Strecken in der Regel bei höchstens 200 Kilometern am Tag liegen und eine Ladesäule auf dem eigenen Betriebshof für den täglichen Einsatz genügt. Bis 2025 will Daimler Truck dann gemeinsam mit den Wettbewerbern rund 1700 Ladesäulen in ganz Europa aufstellen.

"Der Start der Produktion von Komponenten für den ersten vollelektrischen Serien-Lkw mit Stern ist für uns von besonderer Bedeutung", sagte Yaris Pürsün, Leiter der globalen Produktion von Antriebskomponenten für Daimler Truck, laut der Pressemitteilung. Die verschiedenen Komponenten wie die Batteriepakete aus Mannheim seien maßgeblich dafür verantwortlich, dass der eActros CO2-neutral auf den Straßen unterwegs sein werde.

Daimler Truck beschäftigt in Mannheim etwa 8300 Mitarbeiter, hauptsächlich werden hier Busse und konventionelle Lkw-Motoren produziert. Am Standort befindet sich seit längerem aber auch das Kompetenzcenter für Emissionsfreie Mobilität (KEM), wo einzelne Batteriemodule zu kompletten Paketen montiert und einer Funktionsprüfung unterzogen werden. Ein Batteriepaket für den Serien-eActros bestehe aus sechs einzelnen Batteriemodulen, teilte das Unternehmen mit.

Diese Module würden im Mannheimer Werk in ein Metallgehäuse gesetzt, und dann mit weiteren Komponenten wie Stromschienen, Steuergeräten und Kabeln verbunden. Anschließend werde eine sogenannte Elektronik-Box auf das vormontierte Metallgehäuse angebracht, welche später die Schnittstelle zwischen Batterie und Fahrzeug bilde. Die Elektronik-Box werde ebenfalls im Werk Mannheim vormontiert, hieß es weiter. Nach einer finalen Funktions- und Dichtheitsprüfung des gesamten Batteriepakets erfolge dann der Versand an das Mercedes-Benz-Werk in Wörth.

Die Aktionäre von Daimler hatten erst Ende vergangener Woche grünes Licht für die Abspaltung von Daimler Truck gegeben. Der Lkw- und Bushersteller soll bis Weihnachten an die Börse gebracht werden. Er ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge und beschäftigt über 100.000 Menschen.