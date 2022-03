Von Matthias Kros

Heidelberg. Am Sonntag tritt die neue Arbeitsschutzverordnung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Kraft. Sie sieht vor, dass Arbeitgeber selbst die Gefährdung durch das Corona-Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen sollen. "Es ist sehr positiv, dass die Politik den Unternehmen wieder mehr Vertrauen bei der Umsetzung betrieblicher Corona-Maßnahmen schenkt", kommentierte das Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, am Freitag. "Arbeitgeber haben das ureigenste Interesse daran, ihren Betrieb und damit ihre Mitarbeiter sowie ihre Kunden zu schützen. Durch die Änderungen sind passgenaue Lösungen möglich."

Kritik kam vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Vorstandsmitglied Piel erklärte im "Deutschlandfunk", vor allem kleinere Betriebe kämen ihrer Pflicht, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, häufig nicht nach. Die IG Metall bemängelte die unterschiedlichen Vorgaben zum Tragen von Corona-Schutzmasken in Deutschland infolge der neuen Corona-Regeln. "Es ist bedauerlich, dass die Maskenpflicht in Innenräumen bei der aktuellen Infektionslage nicht generell bestehen bleibt und so ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitsplatz und Öffentlichkeit entsteht", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Freitag der dpa. Und so geht es bei den großen Arbeitgebern der Region weiter:

> HeidelbergCement: "Angesichts der wieder zunehmenden Inzidenzzahlen werden wir weiter auf mobiles Arbeiten setzen, gleichwohl kann jeder ins Büro kommen", sagte ein Sprecher. Den ursprünglichen Wegfall der Schutzmaßnahmen habe man wieder angepasst. Das bedeute beispielsweise eine maximale Besetzung der Büros von bis zu 50 Prozent. "So schützen wir auch weiterhin die vulnerablen Mitarbeitergruppen". Auch die Abstandsregeln und Maskenpflicht (vor allem in frei zugänglichen Bereichen wie Flure, Teeküchen, Toiletten, Druckerräume, Kantine) würden zunächst beibehalten.

> Heidelberger Druckmaschinen: Auf der Bremse bei den Lockerungen steht auch der weltgrößte Druckmaschinenbauer. Angesichts des ausgeprägten Infektionsgeschehens bleiben die Abstandsregeln, die Vermeidung von Ansammlungen und die Nutzung von Homeoffice, wo betrieblich möglich, bestehen. Kontakte sollen auf ein betriebliches Mindestmaß reduziert werden, die Maskenpflicht innerhalb der Gebäude und eine gestreckte Bestuhlung in der Kantine bleiben ebenfalls vorerst. Ein 3G-Nachweis für den zutritt ist allerdings nicht mehr notwendig. "Nach Ostern erfolgt eine Neubewertung der Regelungen", kündigte der Sprecher an.

> SAP: Der Walldorfer Softwarekonzern empfiehlt seinen Mitarbeitern auch weiterhin von zu Hause aus zu arbeiten und die beruflichen Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken. Beim Betreten der Standorte wird dringend empfohlen, die 3G-Regel einzuhalten. Büros dürfen nur zu 50 Prozent ausgelastet werden und immer dann, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können, gilt eine Maskenpflicht. Kantinen werden mit angepasster Bestuhlung aber wieder geöffnet. Die neuen Regeln gelten vorerst bis Mitte April. Dann will das Unternehmen die Situation neu bewerten. Gegebenenfalls könnte es dann weitere Lockerungen geben, also etwa eine Erhöhung der Teilnehmerzahl bei Meetings und in den Kantinen. Auch eine Wiedereröffnung der Sportbereiche ist dann möglich.

> MLP: Der Wieslocher Finanzdienstleister übernehme die vom Bundestag beschlossenen Regelungen zum Entfall der Homeofficepflicht und Aufhebung der 3G-Kontrollen, kündigte eine Sprecherin an. Eine Ausnahme stelle der Schulungsbetrieb dar, bei dem die 3G-Regel aufgrund von Landesregelungen in Kraft bleibe. Auch die aktuell bei MLP bestehenden Hygieneregeln sollten weiterhin gelten. "Zudem bitten wir die Belegschaft, sich vor dem Aufenthalt in unseren Büroräumen regelmäßig selbst zu testen und stellen dafür wie bisher Tests zur Verfügung", so die Sprecherin. Die Arbeit im Homeoffice bleibe weiterhin möglich.

Da der Schutz der Gesundheit aller Beschäftigten oberste Priorität habe, gehe man "besonnen mit der aktuellen Situation" um. "Klar ist aber auch: Gemeinschaftserlebnisse führen zu einer guten Unternehmenskultur, neue Ideen kommen oftmals durch zufällige Begegnungen zustande und gerade die Arbeit in der Gruppe lebt auch vom persönlichen Zusammenkommen", so die Sprecherin. "All dies wird nun zunehmend wieder möglich sein".

> BASF: Der Chemiekonzern begrüßt grundsätzlich, dass die Verpflichtung zum Homeoffice aufgehoben wird. Die Umstellung vom bisher geltenden "Grundprinzip Homeoffice, wo möglich" werde daher auf das Prinzip "Homeoffice oder Arbeiten am Standort in Absprache mit dem oder der Vorgesetzten" umgestellt, kündigte eine Sprecherin an. Ab 21. März könnten Mitarbeitende in Rücksprache mit der Führungskraft wieder zurück ins Werk kommen. Dennoch seien weiterhin Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten oder andere Schutzmaßnahmen wie Plexiglasabtrennungen am Arbeitsplatz. Auch die bisherige FFP2-Maskenpflicht am Standort bleibe bestehen.

Daneben soll es aber auch Lockerungen geben: Mitarbeitende könnten beispielsweise wieder vor Ort in den Kantinen auf dem Werksgelände essen. Auch bei Präsenzmeetings und Veranstaltungen sowie bei Dienstreisen dürfen wieder mehr Teilnehmer mitmachen. Schon ab Sonntag ist der Zugang zum weltgrößten Chemiewerk in Ludwigshafen wieder ohne 3G-Nachweis möglich.