Ein Volkswagen-Mitarbeiter schraubt im VW-Werk an einer Karosserie. Auch dort sind Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Foto: dpa

Von Amelie Breitenhuber und Barbara Klauß

Heidelberg. Einen drastischen Anstieg der Kurzarbeit sagt das Ifo-Institut in der deutschen Industrie voraus: In den kommenden drei Monaten erwarten demnach 25,6 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit. Sie ist ein Instrument, das Entlassungen verhindern soll. Durch die Ausbreitung des Coronavirus wird es plötzlich in Branchen eingesetzt, in denen Kurzarbeit bislang kein Thema war. Fragen und Antworten zum Thema.

Wer kann Kurzarbeit beantragen? Kurzarbeit beantragt der Arbeitgeber. Der Bundestag hat dazu im Zuge der Corona-Krise ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, das befristet bis zum 31. Dezember 2020 einen leichteren Zugang zur Leistung regelt. Rückwirkend zum 1. März können Betriebe Kurzarbeitergeld nun bereits nutzen, wenn zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Bislang musste das ein Drittel sein. Außerdem wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. Die Kurzarbeit muss der Arbeitgeber bei der Bundesagentur für Arbeit anzeigen. Davor muss er seinen Mitarbeitern die Entscheidung ankündigen, wie der DGB Rechtsschutz erklärt. Dafür werde üblicherweise eine Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat geschlossen. In Unternehmen ohne Betriebsrat muss sich der Arbeitgeber in der Regel eine Einverständniserklärung der von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten einholen.

Wie wird die Kurzarbeit für Arbeitnehmer ausgeglichen? Als Ausgleich für den Verlust des vollen oder anteiligen Lohns erhalten die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld, erklärt Esther Beckhove, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Schwetzingen. Dafür müsse jedoch unter anderem ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegen. Dieser müsse auf einem unabwendbaren Ereignis beruhen; oder auf wirtschaftlichen Gründen, die von außen auf den Betrieb einwirkten und auf die der Arbeitgeber keinen Einfluss habe, wie etwa Konjunkturschwankungen. Zudem müsse der Arbeitsausfall unvermeidbar und er dürfe nur vorübergehend sein.

Was bedeutet Kurzarbeit für das Gehalt? Arbeitnehmer erhalten 60 Prozent ihres Nettolohnausfalls, wenn sie Kurzarbeit machen müssen, erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Wer also beispielsweise statt wie üblicherweise fünf Tage nur noch vier Tage pro Woche arbeiten würde, bekäme 80 Prozent des Lohns weiter vom Arbeitgeber. Für die übrigen 20 Prozent erhalten Beschäftigte die anteilige Kompensationszahlung von der Arbeitsagentur. "Bei Arbeitnehmern mit Kindern sind es 67 Prozent", erläutert Schipp.

Im Extremfall kann die Arbeitszeit auf null reduziert werden. Kurzarbeitergeld kann für maximal zwölf Monate bezogen werden. Zur genauen Berechnung des Kurzarbeitergelds stellt die Bundesagentur für Arbeit eine Tabelle zur Verfügung.

Kann der Arbeitgeber mich zwingen, erstmal Urlaub abzubauen? Bevor Kurzarbeit angemeldet werden kann, müssten zunächst Zeitguthaben, Überstunden oder Ähnliches "abgefeiert" werden, erklärt Schipp. Zudem sei es möglich, Urlaub anzuordnen, soweit die betreffenden Urlaubstage nicht schon genehmigt sind. Urlaub, der schon genehmigt ist, könne vom Arbeitgeber nicht ohne weiteres wieder gestrichen werden. Zur Frage, in welchem Rahmen Urlaub angeordnet werden kann, gibt es laut Schipp keine eindeutigen Regeln. Seiner Einschätzung nach kann es aber in einer Pandemie-Situation möglich sein, dass Arbeitnehmer die Hälfte oder zwei Drittel ihres Urlaubsanspruchs erst einmal einsetzen müssen. Dringende betriebliche Gründe stehen dann den Urlaubswünschen der Arbeitnehmer entgegen.

Kann mein Arbeitgeber auswählen, wen er in Kurzarbeit oder Zwangsurlaub schickt? "Bei der Auswahl der Arbeitnehmer wird es entscheidend darauf ankommen, in welchen Bereichen der Arbeitsausfall eintritt", so Schipp. Wenn dann noch eine Auswahlmöglichkeit für den Arbeitgeber verbleibt, wird die Auswahl nach billigem Ermessen erfolgen müssen. Der Arbeitgeber kann also nicht willkürlich verfahren. In Betrieben mit Betriebsräten unterliegen die Einführung der Kurzarbeit und die Regelung der Einzelheiten zudem der Mitbestimmung des Betriebsrats. Hier kann der Arbeitgeber also nicht einseitig die Dinge festlegen.

Bleibe ich weiter versichert? Während des Bezugs von Kurzarbeitergeld bleibe die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen, erklärt Arbeitsrechtlerin Beckhove. Die auf das Kurzarbeitergeld entfallenden Beiträge seien vom Arbeitgeber zu tragen.

Was gilt für Selbstständige? Selbstständige können nicht in den Genuss von Kurzarbeitergeld kommen, weil sie nicht in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert sind, erklärt Schipp.