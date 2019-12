Ludwigshafen. (dpa/RNZ) Der geplante Verkauf des Bauchemiegeschäfts der BASF an den Finanzinvestor Lone Star Funds wird nur geringe Auswirkungen auf die Region haben. Von dem Geschäft betroffenen seien etwa 150 Mitarbeiter an den Standorten in Mannheim und Frankenthal sagte am Montag ein Unternehmenssprecher in Ludwigshafen. Sie seine in den Bereichen Verwaltung und Vertrieb tätig. An ihren Verträgen ändere sich durch den Verkauf erst einmal nichts, betonte der Sprecher.

Die BASF hatte am Samstag mitgeteilt, dass sie die Bauchemie-Sparte an den US-Finanzinvestor Lone Star verkaufen wolle. Der Kaufpreis betrage 3,17 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Samstag in Ludwigshafen mitteilte. Die Transaktion solle im dritten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen werden, sofern die Kartellbehörden zustimmen. Die Sparte mit chemischen Spezialerzeugnissen für die Bauindustrie hat mehr als 7000 Mitarbeiter und im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt.

Der Verkauf kommt nicht überraschend: Vorstandschef Martin Brudermüller hatte die Transaktion im Rahmen der Neuordnung des Chemiekonzerns bereits im Herbst angekündigt. Wohl auch deshalb reagierte der Aktienkurs der BASF am Montag kaum auf den Abschluss. Lob gab es dennoch: Der Deal entspreche der Strategie des Chemiekonzerns und der Verkaufspreis liege im Rahmen ihrer Erwartungen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto von der US-Investmentbank Goldman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger dürfte nun vor allem die Verwendung der erlösten knapp 3,2 Milliarden Euro interessieren. Und die Analysten von Kepler Cheuvreux schrieben, dass sich der Chemiekonzern mit dem angekündigten Verkauf selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht habe.