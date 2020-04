Heidelberg. (mk) Mitarbeiter der BASF 3D Printing Solutions GmbH mit Sitz in Heidelberg haben ein Projekt initiiert, um Krankenhäuser zu unterstützen. Sie helfen, indem sie in 3D-Druckern Kopfhalterungen für Klarsicht-Masken drucken, die medizinisches Personal in der Corona-Pandemie vor Ansteckung schützen. An diesen Masken werden Klarsichtfolien befestigt, die auswechselbar sind.

Bereits 1000 Exemplare der Halterungen seien sie so dem Klinikum Ludwigshafen sowie der Uniklinik Heidelberg kostenlos zur Verfügung gestellt worden, bestätigte ein BASF-Sprecher am Mittwoch. Das Material, sogenannte Kunststoff-Filamente, stelle das Unternehmen zur Verfügung.

Mittlerweile würden die Heidelberger von sehr vielen Kollegen aus verschiedenen Abteilungen der BASF SE unterstützt, die ihre privaten sowie die Drucker des Unternehmens aktivierten.