Walldorf. (rö) Die "MedisApp" soll zum mobilen Gesundheitsmanager für alle Smartphone-Nutzer werden. Die App der in Walldorf ansässigen Health Cocon GmbH verwaltet persönliche Gesundheits- und Krankendaten, bietet die Möglichkeit, Profile für mehrere Familienmitglieder und auch für Haustiere anzulegen, Dokumente vom Impf- bis zum Rheumapass, von der Diagnose bis zum Röntgenbild zu verwalten, Arztverwaltung, Medikationsmanagement, Termin- und Vorsorgekalender sowie noch einiges mehr.

Mit der "MedisApp" möchte man den Nutzern ein Instrument an die Hand geben, mit dem sie alle Daten "immer übersichtlich und griffbereit" bei sich haben, beispielsweise auch im Urlaub. "Jeder kann selbst entscheiden, wie umfangreich er das führen will", sagte jetzt bei der Vorstellung der App Frederic Feldmann, Geschäftsführer und einer von sieben Gesellschaftern des jungen Unternehmens.

Auch an den Datenschutz ist gedacht, alle Daten werden nur auf dem Handy, nicht etwa auf einem Server gespeichert. Als ersten größeren Partner hat man die Rheuma-Liga Baden-Württemberg im Boot. "Je mehr man weiß, desto besser kann man die Krankheit bewältigen", sagte deren Geschäftsführer Siegfried Hofmann.

Die Health Cocon GmbH ist ein Start-up-Unternehmen, das in der "InnoWerft", dem vom Land, der Stadt Walldorf und der SAP geförderten Technologie- und Gründerzentrum, von der Idee bis zum Schritt an den Markt begleitet wurde. "InnoWerft"-Geschäftsführer Hans-Joachim Siemers bezeichnete Health Cocon als "Musterbeispiel" für die Firmen, denen man im Gründerzentrum eine Starthilfe anbietet. Dafür gab es auch schon einen bundesweiten Preis: von der "Initiative Mittelstand" in der Rubrik die Auszeichnung "Best of 2015" im Rahmen des "Innovationspreises-IT".