Nürnberg (dpa) - Ein später Kopfballtreffer des Kieler Abwehrspielers Carl Johansson hat den 1. FC Nürnberg um den zweiten Sieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga gebracht. Die Franken kamen trotz vieler Chancen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen die Norddeutschen hinaus. Johansson egalisierte in der 86. Minute den Führungstreffer des "Clubs" durch Mohamed Zoma (28.). Die Nürnberger von Trainer Miroslav Klose verpassten durch den Dämpfer, etwas Abstand zur Abstiegszone zu schaffen. Kiel bleibt seit drei Spielen ohne Sieg.

In einer Partie auf meist überschaubarem Niveau nutzte Zoma einen Fehler der Kieler zum 1:0: Er erlief einen Steilpass von Julian Justvan und drosch den Ball unter die Querlatte. Nach seinem ersten FCN-Tor hätte der im Sommer aus der dritten italienischen Liga verpflichtete Angreifer per Direktabnahme fast noch einen draufgesetzt: Der Ball ging an die Latte, von dort auf die Torlinie und sprang zurück ins Feld (42.).

Kieler bestrafen Chancenwucher des "Clubs"

Auch nach dem Seitenwechsel fiel der 21 Jahre alte Zoma offensiv am meisten auf. In der 50. Minute geriet ein Schuss des Italo-Ivorers zu unplatziert. Kurz danach war er aus kurzer Distanz nach einem Torwart-Abraller zu überrascht und schoss drüber (57.).

Zuvor hatte Kiels Adrian Kapralik den Ball freistehend an Keeper Jan Reichert und das Tor vorbeigeschlenzt (53.). Mit einer Schlussoffensive belohnten sich die Gäste von Coach Marcel Rapp doch noch, als Johansson eine Flanke von Alexander Bernhardsson unbedrängt einköpfte.