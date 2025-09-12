Paderborn (dpa) - Die Talfahrt des VfL Bochum in der 2. Fußball-Bundesliga hält unvermindert an. Der Revierclub verlor zum Auftakt des 5. Spieltages beim SC Paderborn mit 0:1 (0:0) und kassierte am 61. Geburtstag von Trainer Dieter Hecking die vierte Saison-Niederlage. Den späten Siegtreffer für die überlegenen Hausherren erzielte Lucas Copado in der 90. Minute.

Es war ein verdienter Sieg für die Paderborner, die schon im ersten Durchgang einige gute Chancen hatten. Unter anderem traf Nick Bätzner bereits nach zwei Minuten die Latte. Die Bochumer übernahmen erst im zweiten Durchgang die Spielkontrolle, sorgten aber kaum für Gefahr vor dem gegnerischen Tor.

Auf der anderen Seite ließen die eingewechselten Copado (69.), Sven Michel (72.) und Sebastian Klaas jeweils eine Großchance liegen, ehe Copado kurz vor dem Abpfiff doch zum zweiten Paderborner Saisonsieg traf.

Die einzig gute Nachricht für die Bochumer und Geburtstagskind Hecking: In der zweiten Hälfte gab Erhan Masovic sein Comeback. Der 26 Jahre alte Defensivspieler musste Anfang Juli nach einem Trainingsunfall mit einem Lungenkollaps ins Krankenhaus eingeliefert werden und fiel anschließend wochenlang aus.