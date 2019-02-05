OLYMPISCHE WINTERSPIELE:
1984 in Sarajevo: Gold (Großschanze), Silber (Normalschanze)
1988 in Calgary: Gold (Großschanze), Gold (Normalschanze), Gold (Team)
WELTMEISTERSCHAFTEN:
Sechs Goldmedaillen: 1982 Oslo (Großschanze), 1984 Engelberg (Team), 1984 Sarajevo (Großschanze), 1985 Seefeld (Team), 1987 Oberstdorf (Team), 1989 Lahti (Team)
VIERSCHANZENTOURNEE:
Zwei Gesamtsiege: 1982/83, 1987/88
GESAMTWELTCUP:
Vier Siege: 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1987/88
SKIFLUG-WELTMEISTERSCHAFTEN:
Eine Goldmedaille: 1985 in Planica
WELTCUPSIEGE:
46 Einzelsiege im Weltcup
Sportlerprofil von Matti Nykänen
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