München (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern München geht als eindeutiger Meisterfavorit in die neue Saison der Basketball-Bundesliga. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Trainern in Deutschlands höchster Spielklasse. Der Club von Ex-Bundestrainer Gordon Herbert verfügt über das größte Budget und beschäftigt in Andreas Obst, Oscar da Silva, Johannes Voigtmann, Justus Hollatz und Leon Kratzer fünf Europameister.

So favorisieren auch Alba Berlins Trainer Pedro Calles und Bambergs Chefcoach Anton Gavel, früher Profi beim FC Bayern, die Münchner. "Bayern München ist das einzige Euroleague-Team und hat sicherlich den stärksten Kader", sagte Calles, dessen Team als einer der Hauptkonkurrenten gilt. Bayern eröffnet am Freitag (20.00 Uhr/Dyn) gegen Aufsteiger Science City Jena die Saison.

Ulms Trainer: "Über Bayern kann ich nichts sagen"

Etwas zurückhaltender gaben sich die Trainer der Teams, die in der Vorsaison die härtesten Rivalen waren. Ty Harrelson, Trainer des erst nach fünf packenden Spielen geschlagenen Finalgegners Ratiopharm Ulm, sagte: "Meister wird der, der das Finale um die deutsche Meisterschaft gewinnt. Über Bayern kann ich nichts sagen, da ich noch kein Spiel gesehen habe." Sasa Filipovski von Halbfinalist Würzburg wollte keinen Meistertipp abgeben.

Bayerns Trainer Herbert wollte eigentlich Meisterschaft, Pokalsieg sowie das Erreichen der Euroleague-Playoffs als Ziel ausgeben. "Danach haben sich dann (Rokas) Jokubaitis und Voigtmann verletzt", merkte Herbert an. Der litauische Spielmacher Jokubaitis verletzte sich bei der EM und wird Bayern monatelang fehlen.