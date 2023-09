Manila (dpa) - Nach ihrem historischen Sieg im WM-Finale gegen Serbien haben die deutschen Basketball-Helden zahlreiche Glückwünsche aus dem Sport und der Politik erhalten.

"Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!", schrieb zum Beispiel die Basketball-Ikone Dirk Nowitzki bei der Plattform X (ehemals Twitter) unmittelbar nach dem 83:77-Finalsieg am Sonntag in Manila. Der