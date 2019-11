Von Ronald Ding

Mannheim. Kann der SV Waldhof den Abwärtstrend stoppen? Nach fünf sieglosen Partien geht am Samstag um 14 Uhr die Reise zur SG Sonnenhof Großaspach. In den Knochen haben die Blauschwarzen im Rahmen ihrer Negativserie mit 0:4 und 0:3 zwei deutliche Heimniederlagen in Folge gegen den Halleschen FC und die SpVgg Unterhaching. „Die Spielverläufe waren natürlich nicht günstig für uns, gegen Unterhaching stand es ja lange nur 0:1. Insgesamt haben wir aber einfach zu viele Tore gefressen“, kann sich Trainer Bernhard Trares mit der Fülle der Gegentore nicht anfreunden. Unterstützung erhält er von seinem Kapitän. „Jeder Spieler muss sich mal wieder seiner Verantwortung bewusst sein, das eigene Tor zu verteidigen“, sagt Kevin Conrad.

Aber auch im Angriff der Kurpfälzer lief es nicht wie erwünscht. „Zuletzt Unterhaching war viel effektiver als wir. Das müssen wir uns ankreiden. Aufwand und Ertrag stimmen bei uns derzeit nicht“, moniert Außenstürmer Gianluca Korte, mit vier Toren bester Torschütze beim SVW. Vier Saisontreffer hat auch sein Teamkollege Valmir Sulejmani, doch der Torjäger ist seit acht Wochen verletzt. Sulejmanis Ausfall konnte der SVW in den meisten Spielen nicht vollständig kompensieren, denn seit seinem Fehlen gelang dem SVW nur noch ein Sieg.

Allmählich nähert sich Waldhof nun der Abstiegszone, doch Trares verfällt deswegen nicht in Panik. „Wir sind auch bei großen Siegen nicht in Euphorie ausgebrochen“, weiß er genau, dass eine solche schwächere Phase, nachdem es über ein Jahr lang nur aufwärts ging, eben auch dazugehört.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der SVW auf fremden Plätzen nach wie vor eine Macht ist. In den Auswärtsspielen der letzten 18 Monate blieb Waldhof ungeschlagen. Offenbar fühlen sich die Kurpfälzer da noch wohler als im eigenen „Wohnzimmer“. Der bislang letzte Saisonsieg gelang folgerichtig auch im gegnerischen Stadion. Im September war es, als man beim KFC Uerdingen mit 3:0 die Nase vorn hatte. Auch in den beiden folgenden Auswärtspartien bei Viktoria Köln und dem FC Bayern München II, die beide mit 2:2 endeten, war man dem Sieg näher als der Gegner.

Und der kommende Gegner ist auch eine Mannschaft, die im Gegensatz zu Haching oder Halle definitiv nicht um den Aufstieg, sondern gegen den Abstieg spielt, aktuell ist Großaspach auf Tabellenrang 16. Bei den Schwaben war die Defensivleistung mit durchschnittlich zwei Gegentreffern pro Spiel häufig nicht drittligatauglich. „Sie spielen körperlich wild. Wir müssen da die Nerven im Griff haben und einen klaren Kopf haben, um unser eigenes Spiel durchzudrücken. Ich erwarte eine Partie mit vielen hektischen Phasen“, vermutet Trares. Mithelfen, um den fünften Saisonsieg einzutüten, kann der gegen Haching gelbrot gesperrte Max Christiansen, der wieder ins Team zurückkehrt. Auch bei Marco Schuster, der zu Beginn der Woche pausieren musste, steht einem Einsatz wohl nichts im Weg.

Bernhard Trares. Foto: dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Mit Ruhe und Gelassenheit möchte Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim seine Ergebniskrise überwinden. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien geht es am Samstag (14 Uhr) zur SG Sonnenhof Großaspach. «Jedes Spiel in der Liga ist wichtig und eine Herausforderung. Das gilt aber für unseren Gegner auch», sagte Trainer Bernhard Trares. «Wir arbeiten kontinuierlich an unseren Stärken und an unseren Schwächen», sagt Trares, der keine aufkommende Hektik verspürt: «Wir sind als Mannschaft ja ohnehin autark und bereiten uns konzentriert auf das Spiel vor.»

Im Baden-Württemberg-Duell kann er wieder auf Max Christiansen bauen. Der Mittelfeldspieler wird nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in die Startformation des Aufsteigers zurückkehren. In der Tabelle steht der Aufsteiger vor dem 15. Spieltag mit 19 Punkten auf Rang elf. Die SG Sonnenhof Großaspach ist mit vier Punkten weniger 16. und steht unmittelbar vor den Abstiegsplätzen.