Mannheim. (dpa-lsw) Der SV Waldhof Mannheim hat vor dem Heimspiel in der 3. Fußball-Liga gegen den Tabellenzweiten Hallescher FC wieder mehr personelle Alternativen. Nach dem wegen der Länderspielpause spielfreien Wochenende kehrten Kapitän Kevin Conrad und Benedict Dos Santos wieder ins Training des Tabellenfünften zurück. Verteidiger Conrad hatte an einer Knöchelverletzung gelitten, Mittelfeldspieler dos Santos war wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen.

Außerdem hat sich Stürmer Mounir Bouziane mit einem Tor im Verbandspokalspiel gegen den Lokalrivalen VfR Mannheim (3:0) für einen Einsatz am Samstag (14 Uhr) gegen Halle angeboten. Fehlen wird dem Aufsteiger Angreifer Maurice Deville wegen muskulärer Probleme

"Da kommt ein richtiges Brett auf uns zu", sagte Innenverteidiger Michael Schultz vor dem Duell mit dem allerdings seit drei Spielen sieglosen HFC. Waldhof-Trainer Bernhard Trares erklärte, dass Halle zu den Aufstiegsfavoriten gehöre, weil das Team sehr stabil sei. Im Mannheimer Carl-Benz-Stadion werden etwa 9000 Zuschauer erwartet.

Wegen des Anschlags in Halle werden die Mannschaften des SV Waldhof und des Halleschen FC derweil mit Trauerflor spielen. Zudem soll es im Mannheimer Carl-Benz-Stadion vor dem Anpfiff eine Schweigeminute für die beiden Todesopfer geben.

"Es ist traurig, dass so etwas in unserem Land passiert", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares am Donnerstag. "Das hätte jeden von uns treffen können, wenn da jemand willkürlich Menschen tot schießt. Das ist dramatisch, wenn man sich überlegt, was der Attentäter vorhatte."

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge zu gelangen. Als das scheiterte, erschoss er zwei Passanten. Einer davon war Fan des Halleschen FC. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven gestanden.

Update: Donnerstag, 17. Oktober 2019, 13.55 Uhr