Der Last-Minute-Schock: So eben hat der Ball in der 89. Minute zum entscheidenden 0:1 im Waldhof-Kasten eingeschlagen. Foto: Pix

Von Daniel Hund

Mannheim. Niederlagen tun immer weh. Aber manche fressen einen förmlich auf. Anfang Februar kassierte der SV Waldhof so eine: Das 0:2 im Südwest-Derby gegen Kaiserslautern war ein Tiefschlag. Am Samstag folgte der nächste. Wieder verloren, wieder zu Hause. Diesmal mit 0:1 (0:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden, den ambitionierten Zweitliga-Absteiger.

Das Schlimme daran: Am Ende wusste eigentlich keiner so richtig warum. Die Gäste konnten ihr Glück kaum fassen, feierten ihre eigene kleine Faschingsparty in Mannheim. Und Patrick Glöckner, 44, der Trainer der "Buwe"? Mit dem war nicht gut Kirschen essen. Der ansonsten eher introvertiert wirkende Lehrmeister der Blau-Schwarzen war auf 180.

Mannheims Trainer Patrick Glöckner. Foto: dpa

"Das darf nicht passieren"

Kaum war der Schlusspfiff ertönt, holte er zu einem beherzten Tritt aus, visierte eine bewegliche Schaumstoff-Werbebande an, die vor seiner Trainerbank auf dem Boden lag. Die wäre wohl meterhoch durch die Luft geflogen, doch Glöckner bremste im letzten Moment ab, sammelte sich und stiefelte kopfschüttelnd auf den Rasen des Mannheimer Carl-Benz-Stadions. Ursachenforschung stand an. Sofort!

Sein erster Gesprächspartner? Marcel Seegert, Kapitän, Abwehrchef, Lautsprecher. Der Mann, der den Drittliga-Laden vom Alsenweg zusammenhält. Ob’s um den Supergau in der 89. Minute ging? Gut möglich. Denn am Gegentreffer war "Cello", der ansonsten ein sehr gutes Spiel machte, direkt beteiligt: Ein langer Einwurf auf Höhe der Eckfahne segelt parallel zur Toraus-Linie in den Mannheimer Strafraum. Der Ball springt auf, Seegert, der sich in einem Zweikampf befindet, will ihn wegköpfen, kommt aber nicht dran. Wehens Gustaf Nilsson bedankt sich auf seine Art und hämmert den Ball aus fünf Metern unter die Latte.

0:1 – die nächste Pleite.

Ein Ergebnis, für das es schwer war, Worte zu finden. Rüdiger Rehm, der Trainer der Gäste, versuchte es so: "Diesmal waren wir der glückliche Sieger." Zwischen den Zeilen heißt das so viel wie: der Waldhof war besser. Glöckner hörte es, saß auf dem Pressepodium direkt daneben, nahm es aber regungslos zur Kenntnis. Frustriert war er, völlig niedergeschlagen: "So ein Tor darf nach einem Einwurf nicht passieren, da stellen wir uns naiv an." Und weiter: "Mit einem 0:0 hätten wir auch gut leben können, aber nicht mit so einem Gegentor. Das tut extrem weh."

Verdient hätte man mehr als ein 0:0 gehabt. Vom Offensiv-Feuerwerk, mit dem man die Gegner zu Saisonbeginn reihenweise schwindelig gespielt hat, war man zwar auch an diesem klirrend kalten Nachmittag weit entfernt, Chancen hatte man aber. Manchmal fehlte der letzte Pass, auch Pech war dabei: Zweimal kratzten die Wehener den Ball von der Linie. Rehm überraschte das nicht: "Wir wussten, dass es hier stressig werden würde und waren mit dem 0:0 zur Pause sehr einverstanden."

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Rüdiger Rehm, Wehens Trainer: "Wenn du in der 89. Minute zuschlägst, ist das ein Lucky Punch. Der späte Treffer zeigt, dass wir immer dran glauben und immer [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Rüdiger Rehm, Wehens Trainer: "Wenn du in der 89. Minute zuschlägst, ist das ein Lucky Punch. Der späte Treffer zeigt, dass wir immer dran glauben und immer da sind. Wir freuen uns über den Sieg bei einem sehr starken Gegner und sind froh, dass wir unsere Serie fortsetzen konnten." > Patrick Glöckner, SVW-Trainer: "Es war so, wie wir es erwartet haben. Da kommt eine ambitionierte Mannschaft an, wo du alles abrufen musst. Wir sind aufopferungsvoll in die Zweikämpfe, haben viel Laufleistung erbracht und hatten auch eine gute Ballsicherheit. Im letzten Moment hatten wir nicht die Zielstrebigkeit. Ansonsten haben wir gesehen, was wir sehen wollten. Eine Mannschaft, die sich in alle Bälle geworfen hat. Bis auf das Ergebnis bin ich absolut zufrieden." > Max Christiansen, SVW-Mittelfeldspieler: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, haben es aber verpasst das Tor zu schießen. Eigentlich hätten wir es schießen müssen. Es wäre verdient gewesen. Ein Gegentor so kurz vor Schluss tut natürlich richtig weh. Wir müssen es jetzt schnell abhaken und am nächsten Wochenende drei Punkte holen." > Dennis Jastrzembski, SVW-Außenstürmer: "Wir haben hart gekämpft. Mit mir bin ich zufrieden, es geht aber auf jeden Fall besser. Ich habe hier schon eine emotionale Bindung gefunden, freue mich hier zu sein und will vielleicht noch unter die Top drei kommen." > Timo Königsmann, SVW-Torhüter: "Heute haben wir ein anderes Gesicht gezeigt als zuletzt im Derby. Wir waren präsent in den Zweikämpfen, im Gegenpressing und auch unsere Körpersprache war eine andere. Ein Sieg war sicher möglich für uns. Dass wir dann kurz vor Schluss noch hinten einen bekommen haben, tut uns natürlich doppelt weh." dh/Foto: vaf

[-] Weniger anzeigen

Einen guten Eindruck hinterließ Neuzugang Dennis Jastrzembski, 20. Der Pole durfte erstmals von Beginn an ran. "DJ" machte auf dem linken Flügel Alarm, in seinen Aktionen war Musik drin, wenn auch die Übergänge nicht immer passten. Das blinde Verständnis fehlt noch. Danach war er enttäuscht und verstand die Welt nicht mehr: "Wir waren deutlich besser als der Gegner, dass es es am Ende eine Niederlage geworden ist, finde ich einfach sch...., wenn ich das mal so sagen darf."

90 Minuten stand er auf dem Platz. Dass er letztmals die volle Distanz gehen durfte, ist schon eine Ewigkeit her. Über ein Jahr: "Das ist jetzt natürlich mal wieder was ganz anderes gewesen", sagte die Leihgabe von Hertha BSC.

Hinter ihm räumte einer ab, der nach seinem Muskelfaserriss auch erstmals wieder in der Startelf stand: Max Christiansen, 24. Seinen Job auf der Sechs erledigte er ohne Fehl und Tadel. Grätschte viel, verlor wenig Zweikämpfe. Der Alte ist er aber noch nicht. Christiansen über Christiansen: "Meine Leistung war okay. Ich bin immer sehr kritisch mit mir selbst, und erwarte noch mehr von mir."

Was nimmt man nun aus diesem Spiel mit? Vielleicht, dass künftig im Vorwärtsgang wieder mehr kommen muss. Hinten stabil, vorne bemüht, reicht nicht, um in der Dritten Liga Siege einzufahren. Und ein paar müssen noch her, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Momentan steht man bei 33 Punkten. Will man auf Nummer sicher gehen, sollen es laut Glöckner am Ende 47 sein.

Machbar ist das. Vom Potenzial her sowieso. Und genau da liegt das Problem: Tritt die zweitjüngste Mannschaft der Liga nur einen Tick konstanter auf, wäre noch mehr drin.

Auch der Aufstiegskampf.

SV Waldhof: Königsmann - Gottschling, Gohlke, Seegert, Hofrath (90. Verlaat) - Saghiri (80. Gouaida), Schuster - Costly, Christiansen, Jastrzembski - Martinovic (85. Jurcher)

Wehen: Boss - Ajani, Mockenhaupt, Gürleyen, Kempe (88. Korte) - Medic, Chato - Lankford (67. Hollerbach), Malone (46. Brumme) - Tietz, Nilsson

Schiedsrichter: Schultes (Betzigau)

Tor: 0:1 Nilsson (89.)

Update: Sonntag, 14. Februar 2021, 20.45 Uhr

Last-Minute-Niederlage gegen Wiesbaden

Mannheim. (dpa/run) Durch einen späten Gegentreffer hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim das zweite Heimspiel innerhalb von sieben Tagen verloren. Gegen den SV Wehen Wiesbaden kassierten die Waldhöfer am Samstag in der 89. Minute das 0:1 (0:0) durch Hakan Nilsson. In der Tabelle bleiben die Mannheimer mit 33 Punkten Achter und verpassten die Möglichkeit, mit einem Dreier an den Hessen vorbeizuziehen.

In einem gutklassigen Drittligaspiel lieferten sich beide Teams einen Abnutzungskampf, wobei die Mannheimer die etwas besseren Chancen besaßen. SVWW-Keeper Tim Boss bewahrte seine Mannschaft einige Male vor einem Rückstand. Kurz vor dem Ende war die Waldhof-Deckung nicht aufmerksam bei einem weiten Einwurf der Gäste. Nilsson nutzte dies zum Siegtreffer für den Zweitliga-Absteiger.