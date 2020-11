Eiskalt vollstreckt: Rafael Garcia (l.) brachte den SV Waldhof mit einem überlegten Flachschuss früh mit 1:0 in Führung. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Die Begrüßung war herzlich. Tomas Oral, 47, der Trainerfuchs des FC Ingolstadt, tippelte vorsichtig über den Rasen des Mannheimer Carl-Benz-Stadions. Heimlich, still und leise schlich er sich von hinten an Patrick Glöckner, 43, den Trainer des SV Waldhof, heran. Seinem guten Kumpel, den er aus gemeinsamen Jahren beim FSV Frankfurt kennt, wollte Oral einen Streich spielen. Und der Plan ging auf. Statt Handshake gab’s einen kleinen Kneifer. Kurz und schmerzlos in die linke Pobacke.

Dem kurzen Schreckmoment folgte ein langes Gespräch. Grinsend und schäkernd auf Höhe der Mittellinie.

90 Spielminuten später grinste nur noch einer: Glöckner. Seine Buwe hatten ihn beschenkt, servierten ihm ein festliches Zwei-Gang-Menü. Der Waldhof verspeiste die ambitionierten Audi-Städter nicht zum Frühstück, gewann aber verdient mit 4:1 (2:0). "In den Spielen zuvor haben wir uns oft nicht belohnen können, heute ist uns das gelungen", freute sich Glöckner.

Hochgeschwindigkeits-Fußball im Carl-Benz-Stadion. Der Ball lief, die Angriffe rollten, die Abwehr stand. Vor der Pause ging es eigentlich nur in eine Richtung. Mit einem Kontakt wurden die Angriffe der Blau-Schwarzen vorgetragen, trickreich wuselten sich Spielmacher Arianit Ferati und Co. durch die Ingolstädter Reihen. So geschmeidig, dass immer mal wieder Szenenapplaus im fast menschleeren Mannheimer Fußball-Tempel aufbrandete. Ordner und Betreuer hatten ihren Spaß.

Der Lohn der Waldhöfer Dominanz: die 2:0-Pausenführung. Zunächst brach Rafael Garcia durch, schob locker zum 1:0 ein (24.). Zehn Minuten später legte Marcel Costly nach. Er vollendete einen Flankenlauf des pfeilschnellen Anton Donkor mit einem Kunstschuss in den rechten Winkel. Der Schlusspunkt einer ersten Halbzeit wie aus dem Bilderbuch.

Kaum zurück, drückte Ingolstadt, immerhin als Tabellen-Dritter angereist, aufs Tempo, erspielte sich gute Chancen, traf aber nicht. Dafür der Waldhof: Schneller Konter, Traumpass Garcia, Flachschuss Dominik Martinovic: 3:0 (62.).

Die Antwort des FCI? Sturmtank Stefan Kutschke stellte nochmals auf 3:1 (77.), ehe Waldhofs Dauerknipser Joseph Boyamba nach einem blitzsauberen Konter in Slalomläufer-Manier den 4:1-Endstand besorgte (89.).

Jemanden hervorheben? Ganz schwierig. Es passt mittlerweile einfach: Dem 5:2-Erfolg über Magdeburg folgte das nächste Torfestival. Und ja, es gibt da doch jemanden, den man ins Rampenlicht stellen könnte. Rafael Garcia, 27, der quasi mit Glöckner im Doppelpack aus Chemnitz kam. Der war diesmal überall, grätschte und rackerte im Mittelfeld, glänzte aber auch in vorderster Front. Dort, wo Spiele entschieden werden. Sein 1:0 brachte Ruhe, sein genialer Schlenzer auf Martinovic, der das 3:0 erst möglich machte, die Entscheidung.

Danach war er happy: "Unsere erste Halbzeit war einfach überragend, die Teamleistung sehr gut", lobte der Deutsch-Spanier. Über sich selbst redet er normalerweise nicht so gerne. Diesmal schon: "Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt auch mal selbst getroffen habe. Das war schon eine kleine Last", gesteht er. Möglich scheint jetzt alles zu sein. Garcia, der Euphorische: "Spielen wir so weiter, dann kann uns kaum einer schlagen."

Widersprechen fällt da schwer. Denn so langsam scheinen beim SVW die Automatismen zu greifen. Jesper Verlaat, Kapitän Marcel Seegert und Marcel Hofrath halten nun auch hinten den Laden zusammen, lassen deutlich weniger zu, als noch in den ersten Partien. Und so befindet sich die Glöckner-Elf weiter auf Klettertour. Elfter ist man jetzt. Hört sich recht abgeschlagen an, doch das täuscht. Bis auf den Tabellen-Zweiten 1860 München sind es – bei einem Spiel weniger – nur vier Punkte.

Träumen ist erlaubt.

SV Waldhof: Bartels - Seegert, Verlaat, Hofrath - Christiansen, Saghiri, Costly, Donkor, Garcia (83. Gohlke), Ferati (90. dos Santos) - Martinovic (62. Boyamba)

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Paulsen, D. Franke - Keller, Kaya (46. Bilbija), M. Stendera, Preißinger (17. Elva), Gaus - Kutschke

Tore: 1:0 Garcia (24.), 2:0 Costly (35.), 3:0 Martinovic (62.), 3:1 Kutschke (77.), 4:1 Boyamba (89.)