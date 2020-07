Von Daniel Hund

Mannheim. Auf dem Rasen im Carl-Benz-Stadion lagen sie sich in den Armen, klatschten sich ab und waren ein letztes Mal der verschworene blau-schwarze Haufen, der sich in ganz Fußball-Deutschland einen Namen gemacht hat. Zur gleichen Zeit – nur rund hundert Meter weiter – stand einer vor dem Aufgang zur Tribüne, der nicht lachte. Markus Kompp, 37, der Geschäftsführer des SV Waldhof. Nachdenklich wirkte er, tippte nach dem 0:0-Unentschieden am letzten Drittliga-Spieltag gegen Zwickau gedankenversunken auf seinem Handy herum. Gut, im RNZ-Gespräch sagte er dann Sachen wie: "Für uns war das eine sehr gute Saison." Oder: "Wir haben all unsere Ziele erreicht." Und: "Wir stehen als Neunter vor dem 1. FC Kaiserslautern, das wird unsere Fans freuen."

Doch spätestens als sich das Gespräch wendete, aus einem Rück- ein Ausblick wurde, waren die Sorgenfalten nicht zu übersehen. "Wir", holte der Manager tief Luft, "wir brauchen hier jetzt nicht über Ziele zu sprechen. Momentan können wir keine ausgeben, müssen abwarten."

Alles steht und fällt mit Corona. Das Virus lässt den Macher nach wie vor nicht ruhig schlafen. Kompp, der Besorgte: "Ich habe immer gesagt, dass wir diese Krise in dieser Saison überstehen werden, aber wenn das jetzt noch so weitergeht ...", bricht er kurz ab, überlegt und legt nach: "Dann wird es eine Mammutaufgabe, diesen Verein durch die Krise zu führen." Das Schlimme aus Kompps Sicht: "Wir haben es nicht selbst in der Hand."

Oder anders: Wird in der neuen Saison weiter ohne Zuschauer gespielt, kommt Schwerstarbeit auf den SVW zu. Vor allem was die Finanzen angeht. "Unterhalb der Bundesliga geht das allen Vereinen so, wir selbst haben uns nichts vorzuwerfen, wir haben gut gewirtschaftet."

Zeichen stehen auf Neustart

Fakt ist: Beim ehemaligen Bundesligisten stehen die Zeichen auf Neustart. Mit Kevin Conrad, Michael Schultz, Raffael Korte, Jonas Weik, Silas Schwarz, Jesse Weißenfels und Keeper Miro Varvodic wurden am Samstag sieben Spieler verabschiedet, die den Klub genauso verlassen wie Erfolgstrainer Bernhard Trares und sein Co-Trainer Benjamin Sachs. Weitere Abgänge werden wohl folgen.

Der Abschied von Trares schmerzt besonders. In Mannheim hatte er längst Kultstatus erlangt. Mit ihm geht ein Typ zum Anfassen. Ein Arbeiter, kein Blender. Auch gegen Zwickau war er wieder mittendrin statt nur dabei. Wie ein großer Feldherr schlenderte er während der Aufwärmphase übers Feld. Die Arme hinter dem Rücken verschränkt, die Waldhof-Kappe tief ins Gesicht gezogen. Ab und an gab’s mal einen Klaps oder ein kurzes Schwätzchen.

Was er dann zu sehen bekam, war mehr Kampf als Glanz. In den Strafräumen tat sich wenig. Trares wechselte munter durch, fast alle durften nochmal. Und am Ende jubelten die Gäste. Das 0:0 reichte zum Klassenerhalt. Aber gerade so: Zwickau ist in der Endabrechnung nur ein Törchen besser als Absteiger Chemnitz. Der SVW wird am Ende Neunter

Einer, der auf der Zielgeraden wieder ins Rampenlicht rückte, ist Markus Scholz. Die eigentliche Nummer eins zwischen den Mannheimer Pfosten fiel fast die komplette Saison aus. Ein Kreuzbandriss bremste ihn aus. Mittlerweile ist er wieder da. Auch gegen Zwickau war er hellwach, wurde zwei, drei Mal gefordert und reagierte glänzend. Freuen war aber nicht, eher trauern: "Natürlich herrscht jetzt Wehmut. Wir hatten einen überragenden Zusammenhalt in der Mannschaft und zwei überragende Jahre." Von der neuen Saison will Scholz sich überraschen lassen, sagt: "Wir wissen ja nicht wer Cheftrainer wird und wie der Kader aussieht."

Mannheim: Scholz - Marx (46. Just), Christiansen, Gohlke, Hofrath - Flick, Schuster - Bouziane (75. Schwarz), Ferati (80. Celik), Gouaida (65. Dos Santos) - Sulejmani (80. Koffi).

Zwickau: Brinkies - Odabas, Frick, Reinhardt - Morris Schröter (79. Hauptmann), Könnecke, Leon Jensen (85. Hehne), Coskun (90. Miatke) - Wegkamp - Huth, König.

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen).