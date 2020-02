Von Ronny Ding

Duisburg. Willkommen im Aufstiegskampf. Wenn dies die Antwort auf Unruhe in der Mannschaftskabine wegen schleppender Vertragsverhandlungen war, dann kann sich die Konkurrenz auch bei demnächst steigenden Temperaturen ganz warm anziehen. Beim Spitzenreiter MSV Duisburg gewann der SV Waldhof dank einer famosen zweiten Halbzeit, in der die Kurpfälzer einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg drehten. Damit liegen die Blauschwarzen in der Tabelle nur noch zwei Punkte hinter dem MSV und mischen mehr denn je selbst um den Aufstieg mit.

"Wenn man da oben steht, möchte man da auch so lange wie möglich bleiben", hat nicht nur Innenverteidiger Michael Schultz Blut geleckt. Und das mit der Unruhe wollte Waldhofs Sturmspitze Valmir Sulejmani auch nicht so stehen lassen. "In der Kabine wird natürlich auch über die auslaufenden Verträge der Spieler gesprochen, aber es ist nicht das Hauptthema", ließ der Niedersachse mit kosovarischen Vorfahren wissen. Kientz trifft wohl auch nicht die Alleinschuld, denn bei seinem Etat wurden ihm offenbar Daumenschrauben angelegt.

Reichlich unprofessionell verlief die Präsentation seiner eigenen Vertragsverlängerung am Donnerstag. Obwohl im Presseraum bei der Spieltagspressekonferenz selbst anwesend, verlor Kientz kein Wort zu diesem Thema. Pressesprecher Domenico Marinese durfte wohl nichts sagen, es wurde lediglich angedeutet, dass an diesem Tag noch etwas passieren würde.

Nicht Kientz, nicht Investor Beetz und nicht Geschäftsführer Kompp, nein, Trainer Bernhard Trares und seine "elf Freunde" auf dem Platz machen derzeit den besten Job beim SVW. Die zweite Halbzeit von Duisburg geriet zu einer Demonstration der Stärke. Beim Halbzeitpfiff hatten sich die meisten mitgereisten Waldhof-Anhänger noch auf eine Niederlage eingestellt.

"Wir hatten echt großes Glück, da nicht unter die Räder zu kommen", meinte Trares hinterher. Im Gedächtnis hatte er zwei Glanzparaden von Torwart Timo Königsmann gegen Vincent Vermaij (38., 39.). Aber auch so freuten sich die MSV-Fans über die verdiente Führung, denn zweimal traf Vermaij nach Abwehrpatzern der Gäste auch ins Tor (4.,43.).

In der zweiten Halbzeit schlug die Stimmung in der Arena jedoch in blankes Entsetzen um. "Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir es auch nicht so schlecht gemacht, aber dass wir hier sogar noch gewinnen, ist ja Wahnsinn", strahlte Abwehrmann Schultz. Trares brachte für Marcel Seegert mit Marcel Hofrath einen Linksverteidiger, der diese Position immer spielt und prompt war mehr Ruhe auf dieser Abwehrseite.

In die Karten spielte dem SVW natürlich der schnelle Anschlusstreffer durch Gianluca Korte (55.). "Wir wollten schnell den Treffer machen, dass es hintenraus nicht so hektisch wird", verriet der Schütze den Plan für den zweiten Abschnitt. Korte konnte sich nur drei Minuten später wieder in die Torschützenliste eintragen. Nach einem Foul an Arianit Ferati verwandelte er den fälligen Strafstoß zum 2:2 (58.). Ein Punkt reichte den Mannheimern aber nicht. Sie spielten auf Sieg und wurden belohnt, weil Marco Schuster nach einem Eckball das Spielgerät zum 2:3 über die Linie brachte (86.).

Für die Statistiker: Waldhof ist jetzt auswärts 30 (!) Spiele in Folge ungeschlagen (bei 22 Siegen und acht Unentschieden).

Beim Waldhof sieht man sich nun gerüstet für das "Spiel der Spiele", am Samstag geht es im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Duisburg: Weinkauf - Bitter, Gembalies, Boeder, Sicker - Ben Balla - Stoppelkamp (84.Jansen), Albutat (77.Krempicki), Daschner (77.Mickels), Engin - Vermaij.

Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert (46.Hofrath) - Christiansen, Schuster - Deville, G. Korte (75.Gouaida), Ferati - Sulejmani (87.Koffi).

Schiedsrichter: Winter (Freckenfeld); Tore: 1:0 Vermeij (4.), 2:0 Vermeij (43.), 2:1 G. Korte (55.), 2:2 G. Korte (58.), 2:3 Schuster (86.); Zuschauer: 12.037.