Mannheim. (dpa/mün) Was für ein Spiel - was für ein Spektakel für die 3500 Fans im Carl-Benz-Stadion. Im dritten Spiel in dieser Saison kann der SV Waldhof zwar nur wieder einen Punkt holen. Doch dieses Heimspiel hatte es in sich und ist gefühlt so viel Wert wie ein Sieg.

Denn 3 Mal ging der Aufsteiger Türkgüncü München in Führung - und drei Mal schaffte es der SV Waldhof, auszugleichen. Am Ende hätte es beinahe noch für einen 5:4-Sieg gereicht. Aber nur beinahe.

Nach Toren der Münchner Petar Sliskovic (13. Minute) und Sercan Sararer (42.) glichen die Mannheimer Jan Just (27.) und Dominik Martinovic (Foulelfmeter/45.+4) jeweils zwischenzeitlich aus.

Die Besten von SV Waldhof gegen Türkgüncü Münschen





































































































Nach der Pause zog Türkgücü jedoch dank des zweiten Treffers von Sliskovic (59.) und Alexander Sorge (68.) auf 2:4 davon und sah schon wie der sichere Sieger aus.

Doch der für Martinovic nach 66 Minuten eingewechselte Stürmer Joseph Boyamba rettete dem SV Waldhof mit einem Doppelpack (71./84.) zumindest den dritten Saisonpunkt.

Die Gastgeber und der Neuling Türkgücü München boten am Samstag beim 4:4 (2:2) in einem turbulenten Spiel zwar beste Unterhaltung, doch mit dem dritten Unentschieden im dritten Spiel tritt die Mannschaft des neuen SVW-Trainers Patrick Glöckner zunächst auf der Stelle.