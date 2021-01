> Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Wir sind nicht gut reingekommen. Das 1:0 hat uns gut getan. Die ersten 20, 25 Minuten war Uerdingen sehr dominant. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gespielt."

> Marcel Hofrath, Waldhof-Verteidiger: "Wir haben nicht so perfekt reingefunden, wenn man ehrlich ist, hatte Uerdingen gleich zwei gute Möglichkeiten. Dann sind wir etwas überraschend in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann gut drin. Es war ein intensives Kampfspiel. Wir sind jetzt drei Spiele ungeschlagen und somit kann man da auch das Positive rausnehmen. Auch wenn wir gerne die drei Punkte mitgenommen hätten."

> Mohamed Gouaida, Waldhof-Mittelfeldspieler: "Ich fühle mich gut im Spiel sehr wohl und will so weiter machen. Für mich ist es egal, wer die Tore macht. Hauptsache, wir gewinnen. In Halle müssen wir so weitermachen. Wir sind eine gute Truppe, müssen zusammen kämpfen und immer 100 Prozent geben. Der Rest kommt von alleine."

> Timo Königsmann, Waldhof-Torhüter: "Es war ein sehr körperliches Spiel. Viele Partien in wenigen Tagen. Wir haben gut dagegengehalten. Es ist nicht einfach da die Balance zu finden. Gegen Halle wollen wir wieder einen Dreier landen." dh

