Dresden/Mannheim (lyd) Im Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden holte der SV Mannheim Waldhof einen Punkt nach einem 1:1. In der 42. Minute ging die Mannschaft von Patrick Glöckner durch ein Tor von Max Christiansen in Führung. Doch die Freude währte nur bis kurz vor Schluss. In der 87. Minute schoss Christoph Daferner den Ausgleich für Dresden.