Mannheim. (run) Das ist keine gute Nachricht für alle Waldhof-Fans. Stürmer Valmir Sulejmani wird den Mannheimern für einen längeren Zeitraum fehlen. Der 23-Jährige zog sich in der Partie beim 1. FC Kaiserslautern eine Verletzung zu und musste ausgewechselt werden.

Die MRT-Untersuchung am Montagmittag ergab nun einen Riss des vorderen Syndesmosebands am linken Sprunggelenk. Damit fällt der Torjäger, der sich zuletzt in herausragender Form präsentierte, für bis zu drei Monate aus.

Beim 1:1 in Kaiserslautern wurde Soulejmani von Kevin Koffi ersetzt. Der Angreifer von der Elfenbeinküste dürfte auch in den kommenden Spielen die Position in der Sturmspitze besetzen.