Erstes Heimspiel in der Dritten Liga: Am Samstag empfängt der SV Waldhof im Carl Benz Stadion den SV Meppen. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim ist Auswärts mit einem Unentschieden in die Dritte Liga gestartet. Vor dem Heimspiel am Samstag, 27. Juli, gegen den SV Meppen sind die Vorbereitungen der Polizei auf die bundesweite Spielklasse abgeschlossen. "Unser Ziel ist es, dass Familien mit ihren kleinen Kindern sicher ins Stadion und auch wieder sicher nach Hause kommen", nennt Polizeisprecher Christoph Kunkel das vorrangige Ziel der Ordnungshüter.

Erfahrung hat man bereits: "Immerhin waren wir ja auch schon vorher für den Einsatz der Spiele in der Zweiten Bundesliga beim SV Sandhausen zuständig", betont Kunkel. Allerdings sei der personelle Aufwand gegenüber den Partien in der Regionalliga größer geworden. "Aber wir reagieren immer flexibel." So nehme die Polizei vor jedem Spiel eine Bewertung der Lage in Rücksprache mit szenekundigen Beamten vor. "Da geht es um das Verhältnis der Fanszenen untereinander, um die erwartete Anzahl von Gästefans oder auch darum, ob mit Sonderaktionen zu rechnen ist."

Die Dritte Liga mit vielen Duellen von Traditionsvereinen hat ein höheres Zuschauerpotenzial, als die Spiele der Regionalliga - Spiele gegen die Offenbacher Kickers oder auch den 1. FC Saarbrücken einmal ausgenommen, die auch in Liga vier als Risikospiele bewertet worden waren. Ähnliches erwartet Kunkel für die Partien der Waldhöfer gegen den TSV 1860 München, und den 1. FC Kaiserslautern, bei denen sich die Fanlager in gegenseitiger Abneigung verbunden fühlen.

Doch auch bei den Spielen gegen Braunschweig oder Magdeburg, zu denen eine Fanfreundschaft besteht und mit entsprechend hohen Besucherzahlen zu rechnen ist, werde der Personalaufwand laut Kunkel nicht verringert. "Aber der Einsatz ändert sich natürlich." So seien die Beamten in den so genannten neutralen Spielen bei großem Zuschauerandrang vor allem mit der Verkehrsleitung beschäftigt, während die Polizei bei den Risikospielen die Trennung der Fanströme als Hauptaufgabe hat.

"Man muss auf das jeweilige Fanklientel vorbereitet sein, aber das ist kein Waldhof-spezifisches Problem, sondern gilt bundesweit für alle Stadien", erklärt der Polizeisprecher.

Die Zusammenarbeit mit dem Verein laufe in dieser Hinsicht reibungslos, lobt er. "Der SV Waldhof hat sich in diesem Bereich professionalisiert und einen hauptamtlichen Fanbetreuer eingestellt." Das sei aber auch notwendig gewesen, denn "ein Teil der Fans ist in den letzten Jahren nicht immer glücklich aufgetreten", bemühte sich der Polizeisprecher um eine möglichst neutrale Wortwahl - beispielsweise mit Blick auf die Vorfälle beim Relegationsspiel gegen den KFC Uerdingen. Das Wiedersehen der beiden Teams am 14. März gilt schon auf Grund dieser Vorgeschichte aus polizeilicher Sicht als Risikospiel. "Polizei und Verein haben ein Interesse daran, dass sich so etwas nicht mehr wiederholt."

Auch im Stadion gibt es Veränderungen: Privilegien für die Ultra-Szene wurden gestrichen, Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Ost-Tribüne, im Volksmund als Abkürzung für "Otto-Siffling-Tribüne" umgedeutet, wurden ausgebaut und damit, die von Fanseite geforderte Wiederöffnung als Fanbereich hinter dem Tor erreicht. Der Verein hat auf dem Stadiongelände das Hausrecht und ist für die Sicherheit der Besucher zuständig. "Wir sind dort nur unterstützend tätig", unterstreicht der Polizeisprecher.

Den Einsatz leiten stets erfahrene Beamte, die, wie auch ihre Mitarbeiter, bereits zwei Stunden vor Spielbeginn vor Ort die Lage sondieren. "Es werden immer genügend Polizisten vor Ort sein", verspricht Kunkel.

Dabei handelt es sich um Beamte des Polizeipräsidiums, die vom Einsatzzug der Bereitschaftspolizei und der Reiterstaffel sowie im Bereich des Hauptbahnhofs der Bundespolizei unterstützt werden.

Die Stadt werde also zu keinem Zeitpunkt zum gefürchteten "Rechtsfreien Raum" - auch nicht gegen 1860 München oder den FC Kaiserslautern. "Aber man sollte sich darauf einstellen, dass an diesen Spieltagen ein wenig mehr Betrieb in der Stadt ist", gibt Christoph Kunkel zu bedenken. Aber er stellt auch klar: "Wir freuen uns als Polizei über den Aufstieg des SV Waldhof und freuen uns auf spannende und friedliche Spiele im Carl-Benz-Stadion."