Mannheim. (rodi) Nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt (1:0 in Meppen) sind beim SV Waldhof jetzt alle Blicke auf das Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg gerichtet. Im letzten Jahr trennte beide Teams noch zwei Ligen, jetzt treten sie beide in der 3. Liga an und haben sich als Unentschiedenkönige herauskristallisiert. Beide Mannschaften teilten schon neunmal die Punkte, auch im Hinspiel gab es beim 1:1 keinen Sieger. Der Trend ist derzeit ein anderer. Waldhof gewann fünf seiner letzten sieben ungeschlagenen Spiele, Magdeburg verlor drei seiner letzten vier Begegnungen.

Dies hatte man sich in Sachsen-Anhalt ganz anders vorgestellt. Nur Rang 12 entspricht nicht den eigenen Erwartungen. Der absehbare Trainerwechsel wurde folglich in der Winterpause vollzogen, auf Stefan Krämer folgte Claus-Dieter Wollitz. "Wirklich ein guter Kollege, aber natürlich schon ein spezieller Typ", muss Waldhof-Coach Bernhard Trares schmunzeln, wenn die Rede auf "Pele" Wollitz kommt. "Unter Wollitz haben die Magdeburger jetzt ein gutes Positionsspiel. Man wird sehen, mit welcher taktischen Ausrichtung sie gegen uns auftreten", erwartet Trares ein spannendes Aufeinandertreffen, bei dem er auf den gelb-rot gesperrten Arianit Ferati verzichten muss, aber wieder auf Gianluca Korte zurückgreifen kann.

Am Trainingsbetrieb beim SVW nimmt nun auch der Winterneuzugang Gerrit Gohlke teil. Der Innenverteidiger von den Offenbacher Kickers wäre für den Sonntag zwar schon spielberechtigt, soll sich aber laut Trares erst einmal eingewöhnen. Hilfe bekommt er beim Akklimatisieren mit Jan-Hendrik Marx von einem Kumpel aus gemeinsamen Offenbacher Zeiten. "Ich habe ihm natürlich viel Positives über den SV Waldhof erzählt", leistete Marx seinen eigenen Beitrag zum Vereinswechsel Gohlkes. Viel Negatives dürfte Marx aber auch nicht einfallen. Als einziger im Waldhofkader hat der Rechtsverteidiger in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz gestanden. Dass der zu Greuther Fürth abgewanderte Marco Meyerhöfer auf der Position des rechten Verteidigers große Fußstapfen hinterlassen hat, dessen war sich Marx bewusst. Dass von seinem Vorgänger im blau-schwarzen Fanlager mittlerweile keiner mehr spricht, kann Marx als größtes Kompliment verbuchen. Spätestens seit seinem Traumtor gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal hat er alle überzeugt. In der Liga fehlt ihm noch ein eigener Treffer, "aber vier Vorlagen zu Toren sind mir schon gelungen", rechnet der gebürtige Bad Sodener vor. Auch gegen die Magdeburger will der 24-Jährige wieder Gas geben. "Magdeburg hat richtig gute Qualität. Das haben wir auch schon im Hinspiel gemerkt. Das wird wieder ein schwieriges Spiel, aber wir wollen es natürlich gewinnen.Wir müssen wieder mit 100 Prozent herangehen und können dabei auch mit breiter Brust aufspielen", peilt er den nächsten Sieg in einem Spiel an, für das schon 9.000 Karten, darunter 1.700 an die Gäste, verkauft wurden.