Von Ronald Ding

Mannheim. "Es war unser erster Sieg in der neuen Liga", erinnert sich Waldhofs Defensivallrounder Marco Schuster, wenn die Rede auf das Hinspiel gegen 1860 München kommt. Am vierten Spieltag platzte beim SVW sprichwörtlich der Knoten und nach dem Abpfiff leuchtete ein 4:0 für den SVW auf der Anzeigetafel. Daran verschwendet Schuster jedoch nur noch wenige Gedanken. "Es ist ein neues Spiel mit ganz anderen Voraussetzungen", blickt er auf das Rückspiel am Samstag um 14 Uhr voraus.

Seit mit Michael Köllner als Nachfolger des erfolglosen Daniel Bierofka ein neuer "Dompteur" für die Münchner Löwen verpflichtet wurde, ging es für die Mannschaft nachweislich steil bergauf. Seit neun Partien haben die "Sechziger" nicht mehr verloren und in diesem Zeitraum 19 von 27 möglichen Punkten gesammelt. Mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Waldhof schnuppern die Münchner auch wieder an den Aufstiegsrängen. "Sie spielen jetzt mit Raute und einer Doppelspitze ", hat SVW-Trainer Bernhard Trares eine Systemänderung unter Köllner als Grund für den Aufwärtstrend ausgemacht. Trares, der es mit dem Klub aus dem Münchner Stadtteil Giesing als Spieler einst von der Bayernliga bis in den Europapokal schaffte, weiß aber auch um andere Stärken seines Ex-Vereins, für den er fast acht Jahre tätig war. "Sie haben es mittlerweile geschafft, sehr gut organisiert zu sein und legen eine gute Laufleistung an den Tag.

Vorsicht vor Sascha Mölders

Sie pflegen ein schnelles Umschaltspiel und dies sowohl in der Offensive als auch in der Defensive", zählt er weiter auf. Mit Sascha Mölders haben die Löwen zudem einen Torjäger in ihren Reihen, der schon auf zwölf Saisontreffer kommt.

Hört sich alles nach einer nur schwer lösbaren Aufgabe für die Mannheimer an. Doch auch der SV Waldhof hat Serien, die es zu verteidigen gilt und mit denen man sich in als Liganeuling Respekt verschaffen konnte. Seit acht Partien ist der SVW ungeschlagen und auswärts nahmen die Blau-Schwarzen bisher immer etwas Zählbares mit. Auch auf die in der Hinrunde lange verletzten Valmir Sulejmani und Mounir Bouziane konnte sich Trares in den ersten beiden Rückrundenspielen verlassen. "Beide haben je ein wichtiges Tor gemacht. Sie sind in guter Form und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch beide in München spielen", macht er kein großes Geheimnis aus der Aufstellung. Und bis auf den am Zeh lädierten Maurice Deville, dessen Einsatz wackelt, hat Trares alle anderen Stammkräfte an Bord. So auch den zuletzt gelbrot-Gesperrten Arianit Ferati.

In München an der Grünwalder Straße erwartet den SVW ein Hexenkessel. Das Stadion wird mit 15.000 Zuschauern ausverkauft sein. Für Marco Schuster, der im Waldhof-Mittelfeld die Fäden zieht, ist dies keine belastende Situation. Ganz im Gegenteil. "In Uerdingen waren 99 Prozent des Stadions leer. Es ist unfassbar schwer, da für sich einen Spielcharakter zu entwickeln. Mir persönlich fällt es leichter, wenn das Stadion voll ist und dann freue ich mich auch auf das Spiel."