Mannheim. (rodi) Es ist wohl ein Spiel, vor dem man als Trainer seine Mannschaft warnen muss. Wenn der SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr beim SC Preußen Münster seine Visitenkarte abgibt, dann tut er dies zumindest auf dem Papier als Favorit. Münster steht auf dem vorletzten Platz und hat gerade einmal 13 Punkte auf dem Konto. Auf Waldhof beträgt der Rückstand stolze zehn Zähler.

„Das wird ein ganz schweres Spiel. Münster ist eine kampfkräftige Mannschaft, aber auch ein angeschlagener Gegner und solche Mannschaften sind total gefährlich. Wir müssen extrem konzentriert sein und dürfen Münster keine Luft lassen“, erwartet Trainer Bernhard Trares keinen Spaziergang und fordert Körperpräsenz und Stabilität in den eigenen Reihen. Die aktuelle Saisonbilanz der Münsteraner ist gleichwohl zum Gruseln. Sieben Punkte sammelten die Preußen in den ersten vier Spielen. Aus keiner der folgenden zwölf Partien ging der SC als Sieger hervor. „Es wird sich zeigen, ob wir diese Verunsicherung nutzen können. Wie weit ein kreatives Spiel möglich ist, hängt natürlich auch von den Platzverhältnissen ab. In dieser Jahreszeit ist das nicht so einfach vorherzusagen“, rechnet Trares mit tiefem Geläuf.

Ein weiteres Thema auf der Spieltagspressekonferenz war natürlich die Ausrichtung der Mannschaft. Im Heimspiel gegen Ingolstadt trat der SVW erstmals in dieser Saison mit einer Dreierkette an und stellte so den Gegner vor Probleme. Kapitän Kevin Conrad unterstützte die Entscheidung seines Trainers. „Wenn eine Mannschaft im 4-4-2-System spielt, dann ist es schon ganz sinnvoll, wenn man selbst hinten mit drei Verteidigern agiert“, erklärte er hierzu.

Da er selbst lieber zentral in der Abwehr spielt als auf der Position eines Außenverteidigers, könnte sich Conrad auch in Münster mit einer Dreierkette anfreunden, aber Trares wollte sich in der Frage noch nicht festlegen. Die Stärken der Münsteraner sieht er jedoch eindeutig in deren Offensive. 25 Tore hat Münster bislang erzielt und damit genau so viele wie der SV Waldhof. „Der Angriff ist nicht ihr Problem. Sie versuchen immer mit möglichst viel Personal in den Sechzehnmeterraum zu kommen. Sie wollen immer Druck machen und zu Toren kommen“, hat Trares beobachtet. Die Schwächen sieht er in der Defensive. „Sie schießen viele Tore, aber sie bekommen auch einige. Zu Null haben sie selten gespielt. Im Rückraum sind sie nicht so gut gesattelt“, hofft er deshalb, dass sein Team hier die Lücken für eigene Tore findet.

Für Münsters Coach Sven Hübscher könnte eine Niederlage Folgen haben. Nur noch eine Arbeitsplatzgarantie für das Spiel gegen Waldhof gab ihm sein Sportchef Malte Metzelder, der Bruder des in Fußballkreisen besser bekannten Christoph. „Wir beenden die Trainerdiskussion vor dem wichtigen Heimspiel gegen Waldhof. In dieser Situation braucht die Mannschaft Klarheit und die bestmögliche Vorbereitung“, teilte er mit. Grund für einen bislang nicht vollzogenen Trainerwechsel dürften die wirtschaftlichen Probleme der Westfalen sein.