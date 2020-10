Mannheim. (rodi) Derbytime am "Betze". Zum stets emotionsgeladenen Südwestderby tritt der SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion an (live auf Magenta und im Südwest-Fernsehen). Auf die TV-Übertragung werden diesmal auch die Waldhof-Fans zurückgreifen müssen, da nach gültiger Corona-Regelung bis zum 31. Dezember bei den Drittligaspielen keine Gästefans zugelassen sind. Sollten dennoch Waldhof-Fans vor dem Stadion erscheinen, wird ihnen der Zutritt verwehrt, wie der FCK im Vorfeld verlauten ließ.

So wird der SVW also ein richtiges Auswärtsspiel vor voraussichtlich 7500 FCK-Fans bestreiten müssen und dies als Außenseiter, wie Waldhof-Trainer Patrick Glöckner klarstellte. "Der FCK geht als Favorit ins Spiel und hat den Druck. Die Mannschaft wurde vor der Saison regelrecht gehypt und hat auch personell einiges zu bieten." Aufmerksam verfolgte Glöckner, wie der FCK am Montag mit dem vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehenen Daniel Manslik und Kenny Prince Redondo (kam ablösefrei von Greuther Fürth) mit zwei Neuzugängen nachlegte.

Am Montagabend sah sich der 43-jährige Waldhof-Coach live das Spiel des FCK beim SV Wehen Wiesbaden an und erkannte viel Qualität im Team, welches aber erst in der zweiten Halbzeit zum Tragen kam, als die "Roten Teufel" aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden machten und so nach ihrem Trainerwechsel (Jeff Saibene für Boris Schommers) den ersten Saisonpunkt ergatterten. Doch Bangemachen gilt für Glöckner nicht. "Wir wollen zeigen, dass wir auf Teufel komm’ raus gewinnen wollen", wählte der gebürtige Maintaler ein für den Samstag passendes Wortspiel.

Weil mit Marcel Seegert und Marco Schuster (beide im Aufbautraining) der Kapitän und sein erster Vertreter nicht im Kader stehen, wird wieder Max Christiansen das Team auf das Feld führen und versuchen, den Plan des Trainers umzusetzen. Der 24-jährige Mittelfeldmotor ist bei Glöckner gesetzt, aber andere Änderungen in der Aufstellung will der Coach nicht ausschließen. Konkreter äußerte er sich hierzu nicht. Joseph Boyamba, zweifacher Torschütze beim 4:4 gegen Türkgücü München, wird wohl wieder die Jokerrolle einnehmen.

"Man darf nicht vergessen, dass er aufgrund des Saisonabbruchs in der Regionalliga fünf Monate pausiert hat", begründete Glöckner zuletzt Boyambas Platz auf der Ersatzbank. Der Angreifer hat sich trotzdem schon mal vorab über das Derby Informationen eingeholt. "Ich habe von verschiedenen Seiten schon erfahren, wie wichtig den Fans ein Sieg in diesem Spiel ist", will der Ex-Dortmunder seinen Beitrag zum Erfolg leisten, sobald er zum Einsatz kommt. Die Innenverteidiger Jesper Verlaat und Gerrit Gohlke werden auch im Kader stehen, sind aber aufgrund ihrer langen Verletzungspause in der Vorbereitung wohl noch keine Option für die Waldhöfer Startelf.

Auch der SVW wartet wie die Pfälzer noch auf den ersten Saisonsieg, ist aber mit drei Punkteteilungen noch ungeschlagen. "In den ersten acht Spieltagen interessiert mich die Tabelle überhaupt nicht", will Glöckner stattdessen eine Entwicklung seiner Mannschaft auf dem Rasen sehen. "Wir wollen uns so verkaufen wie bisher. Mit der richtigen Einstellung und einer hundertprozentigen Laufleistung wollen wir in Kaiserslautern auf Augenhöhe agieren. Entscheidend wird sein: Wer hat den kühleren Kopf und lässt sich nicht leiten von Provokationen oder anderem", impfte er seiner Elf im Vorfeld schon mal ein.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020, 17.03 Uhr