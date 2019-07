Mit dieser Mannschaft startet der SV Sandhausen am Samstag in Kiel in seine achte Zweitliga-Saison, obere Reihe v.l.: Emanuel Taffertshofer, Robin Scheu, Felix Müller, Julius Biada, Marlon Frey, Erik Zenga, Philipp Klingmann, Philip Türpitz, Denis Linsmayer, Enrique Peña Zauner. Dritte Reihe v.l.: die Teamärzte Dr. Pieter Beks, Dr. Brigitte Michelbach und Dr. Nikolaus Streich, Physio Joachim Krainz, Rúrik Gíslason, Leart Paqarada, Kevin Behrens, die Physios Markus Müller, Christian Bieser und Franziska Wickenhäuser, Betreuer Muhterem Kocaman. Zweite Reihe v.l.: Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, Teammanager Dennis Jantos, Videoanalyst Phil Weimer, Athletiktrainer Dirk Stelly, Alexander Rossipal, Gerrit Nauber, Mario Engels, Stefan Kulovits, Torwarttrainer Daniel Ischdonat, Co-Trainer Gerhard Kleppinger, Cheftrainr Uwe Koschinat: Vorne v.l.: Sören Dieckmann, Philipp Förster, Roman Hauk, Jesper Verlaat, Aleksandr Zhirov, Rick Wulle, Martin Fraisl, Tim Kister), Ivan Paurevic, Markus Karl, Aziz Bouhaddouz, Dennis Diekmeier. Auf dem Bild fehlt Philipp Heerwagen. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. Als Dennis Diekmeier die Fragen der Reporter beantwortete, schlich sich Kevin Behrens mit nacktem Oberkörper am Pulk der Journalisten vorbei, spannte die Muskeln an und lächelte schelmisch. Gute Laune herrschte gestern am Hardtwald. Die Vorfreude auf die achte Saison des SV Sandhausen in der Zweiten Fußball-Bundesliga, die am Samstag (15.30 Uhr, live auf Sky) mit dem Spiel bei Holstein Kiel beginnt, ist spürbar. Und das Selbstbewusstsein ist gewachsen - nicht nur bei Behrens.

"Ich glaube, dass wir die Euphorie aus der Endphase der letzten Saison mitnehmen können", meinte Mikayil Kabaca. Nach einem schwachen Start, der im Oktober in der Entlassung von Kenan Kocak und der Verpflichtung von Trainer Uwe Koschinat gipfelte, zogen sich die Sandhäuser mit einer sensationellen Serie von 21 Punkten in zehn Spielen am eigenen Schopf aus dem Schlamassel. "Damals", glaubt der Sportliche Leiter "ist etwas zusammengewachsen."

Auch Uwe Koschinat blickt optimistisch auf seine erste Zweitliga-Saison, die er von Beginn an bestreiten darf und für die er seine eigene Mannschaft zusammengestellt hat. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden. "Wir sind sehr schnell zusammengewachsen", sagte er gestern, "schon nach dem ersten Trainingslager haben mir die Spieler gespiegelt, dass es sich anfühle, als seien sie alle schon lange im Verein."

Dazu beigetragen habe, dass der Kader zu einem frühen Zeitpunkt komplett war, sagte Koschinat: "Das hat uns das Einspielen erleichtert." Allerdings wechselten sich in der Vorbereitung Licht und Schatten ab. Dass die Stammkräfte Markus Karl (Kreuzbandriss) und Tim Kister (Fußbruch) lange fehlen würden, war schon zum Ende der letzten Saison klar. Dass aber Sören Dieckmann und die Neuen Philipp Türpitz, Julius Biada und Robin Scheu große Teile der Vorbereitung verpassten, hat die Stimmung etwas getrübt.

Ganz sorgenfrei geht es auch morgen nicht in die Runde. Für das Auftaktspiel fallen Stürmer Aziz Bouhaddouz und Verteidiger Sören Dieckmann aus. Beide plagen muskuläre Probleme im Oberschenkel. Auch Felix Müller wird an der Förde nicht dabei sein. "Ich habe ihm gesagt, dass er in der unmittelbaren Zukunft keine Rolle in meinen Planungen spielen wird", sagte Koschinat, "wir haben ihm nahegelegt, sich nach einem anderen Verein umzuschauen."

Trotz der erneuten Ausfälle dürfte Koschinat in Kiel seine Wunsch-Elf aufbieten können. Statt Rückkehrer Bouhaddouz hat sich Rurik Gislason in die Favoritenrolle als Sturmspitze gespielt. Der Isländer war bester Schütze der Vorbereitung und fühlt sich ganz vorne offenbar pudelwohl.

Behrens, Philipp Förster, mit dem gerade erst verlängert wurde, und Neuzugang Mario Engels sind erste Wahl fürs offensive Mittelfeld. Auf der "Sechs" ist Neuzugang Ivan Paurevic gesetzt. Dennis Linsmayer, Erik Zenga und Marlon Frey streiten sich um den zweiten Platz im defensiven Mittelfeld. Zu ihnen wird alsbald Emanuel Taffertshofer stoßen. "Er hat eine sensationelle Vorbereitung gespielt", lobte Koschinat, "aber die Kraft reicht erst für 50 bis 60 Minuten."

In der Abwehr gelten Kapitän Dennis Diekmeier, Aleksandr Zhirov und Leart Paqarada als feste Größen. Jesper Verlaat und Gerrit Nauber duellieren sich um den letzten Platz vor Torwart Martin Fraisl, dem man Großes zutraut, für den aber die Bundesliga Neuland ist. Routinier Philipp Heerwagen steht Gewehr bei Fuß, falls das Experiment mit dem Österreicher aus der ersten rumänischen Liga scheitern sollte. "Mit ihm sind wir hervorragend abgesichert", sagt Koschinat.

In Kiel erwartet er ein enges Duell. Der neue Störche-Trainer André Schubert dürfte zwar nicht mehr so spektakulär Fußball spielen lassen wie sein Vorgänger Tim Walter, glaubt Koschinat. "Doch insgesamt haben sich beide Mannschaften nur moderat verändert. Ich sehe uns mit Kiel absolut auf Augenhöhe."

Update: Donnerstag, 25. Juli 2019, 20.33 Uhr