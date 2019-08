Von Claus Weber

Sandhausen. Kevin Behrens kann nachts gut schlafen. Was nicht selbstverständlich ist. Söhnchen Maxim ist erst 19 Tage jung. "Meine Frau kümmert sich", sagt er schmunzelnd. Auch sonst gibt es keine Gründe, die dem Stürmer des SV Sandhausen den Schlaf rauben könnten. Nach Eingewöhnungsproblemen in seiner ersten Saison hat sich der frühere Schützenkönig der Regionalliga auch in der Zweiten Liga einen Platz erkämpft. Beim 1:1 in Kiel war er hellwach, gelang ihm nach vier Minuten sogar der schnellste Auftakttreffer in der achtjährigen Sandhäuser Zweitliga-Geschichte. Er war damit noch eine Minute fixer als Korbinian Vollmann beim 2:2 vor drei Jahren gegen Düsseldorf. Damals schloss Sandhausen die Saison auf dem zehnten Platz ab.

Ein gutes Omen?

Mario Engels will (noch) keine Prognose abgeben. "Jeder hofft, dass es nicht so eine Zitterpartie wie letzte Saison wird", sagt er, "aber wo wir am Ende stehen könnten, das müssen Sie mich noch einmal in zehn Wochen fragen." Der Start, gesteht der Neuzugang allerdings ein, sei schon mal ganz gut gewesen: "Mit dem Punkt in Kiel kann man zufrieden sein."

Ebenso wie mit seinem Debüt im SVS-Dress. "Mario ist ein belebendes Element", lobt Trainer Uwe Koschinat. Und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca findet: "Er ist sehr flexibel, sehr schnell und sehr abschlussfreudig."

Also so, wie sich Koschinat seine Spieler wünscht. Die Mannschaft habe in Kiel phasenweise den Fußball gezeigt, den er sich wünsche, so der Coach: "Für ein Auswärtsspiel konnten wir eine hohe Anzahl an Torchancen herausspielen. In Summe bin ich sehr zufrieden." Der Coach hat also wenig Grund, seine Startelf für das erste Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück zu ändern.

Zumal sich die personelle Situation gegenüber der Vorwoche kaum verändert hat. Rückkehrer Aziz Bouhaddouz und Neuzugang Julius Biada fallen weiterhin angeschlagen aus, und Philipp Türpitz, den der Trainer als Schlüsselspieler vorgesehen hat, hat nach langer Pause in dieser Woche zwar alle Trainingseinheiten bestritten. Doch ein Einsatz in der Startelf käme zu früh. Auch bei Emmanuel Taffertshofer fehlt nach vierwöchiger Ausfallzeit die Kraft für 90 Minuten. Damit ist ein Duell mit seinem älteren Bruder Ulrich, der bei der Osnabrücker 1:3-Heimniederlage gegen Heidenheim durchspielte, eher unwahrscheinlich.

Trotz der Auftaktpleite hält Koschinat große Stücke auf den VfL, der vor zwei Jahren fast aus der Dritten Liga absteigen musste, in der vergangenen Saison dann aber groß aufdrehte und nach acht Jahren Abstinenz in die Zweite Liga zurückkehrte: "Osnabrück hat eine fantastische Mannschaft, die unter meinem Trainerkollegen Daniel Thioune frühzeitig aufgestiegen ist und daher mit viel Euphorie an den Hardtwald reisen wird."

Thioune gab das Lob flugs zurück. Man treffe auf eine "mittlerweile gestandene Zweitliga-Mannschaft", sagte der VfL-Coach, der allerdings weniger mit dem Gegner als mit der eigenen Mannschaft beschäftigt war. Mit den verletzten Maurice Trapp, Konstantin Engel und Bashkim Ajdini sowie Kevin Wolze, der gegen Heidenheim Gelb-Rot sah, fällt die halbe Abwehr aus.

Ob der Coach deshalb gegen Heidenheim mit einer Dreierkette spielen ließ - und damit ganz anders als noch in der Aufstiegssaison? "Wir müssen uns auf alles gefasst machen", warnt jedenfalls Uwe Koschinat, "der VfL kann sehr variabel spielen und ich glaube nicht dass er unter Thioune defensiv auftreten wird."

Gegen Heidenheim war der VfL eine Stunde lang die tonangebende Mannschaft. Erst in der Schlussphase drehten die Ostälbler die Partie mit späten Toren. "Da mussten die Osnabrücker ein bisschen Lehrgeld zahlen", sagt Koschinat, "aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in der Liga mitspielen kann."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Paurevic, Zenga - Behrens, Förster, Engels - Gislason.