Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "So ist halt Fußball!" Timo Schultz wich nach der 0:1-Niederlage in Sandhausen den Fragestellern aus. Der neue Trainer des FC St. Pauli flüchtete sich in Floskeln. Einer Versuchung, der sein Sandhäuser Kollege in knapp zwei Jahren am Hardtwald nie erlegen ist. Bei Uwe Koschinat wird das Phrasenschwein nicht fett. Wenige analysieren so tiefschürfend wie der 49-jährige Fußballlehrer.

Am Freitagabend demonstrierte Uwe Koschinat in einem Vortrag von exakt 16 Minuten und 48 Sekunden, dass Fußball kein Mysterium ist, das sich der Logik entzieht. Alles lässt sich erklären, man muss es nur wollen.

Eine Bitte ist leider schwer erfüllbar. Man möge sich dafür stark machen, appellierte der Trainer an die Medien-Vertreter, dass das Tor des Abends dem zugeschrieben wird, der es verdient hat: Dennis Diekmeier. "Es war das Tor unseres Kapitäns", empörte sich Koschinat, "da kann es keine Zweifel geben."

Dafür sah erst mal keiner einen Anlass, als Diekmeier abzog und der Schuss, von Daniel Buballa noch leicht abgefälscht, im Pauli-Netz landete (45.). Doch die Deutsche Fußball-Liga machte aus Diekmeiers drittem Tor im 303. Profispiel ein Eigentor von Buballa. Der Geprellte sah es locker. "Das müssen wir überprüfen. Vielleicht stellen wir einen Antrag", sagte der Spielführer augenzwinkernd.

Während auf der Sandhäuser Homepage weltexklusiv Diekmeier genannt wird, verzeichnet die offiziellen Statistik Buballa. Zwei Torschützen für ein Tor. Wieder ein Novum im deutschen Fußball. Wichtiger ist, dass der SV Sandhausen nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel von einem gelungenen Start reden kann. Zwischenzeitlich stand der Dorf-Verein sogar auf dem zweiten Platz. Sechs Punkte stärken das Selbstvertrauen vor dem Derby beim Karlsruher SC am übernächsten Samstag.

Zu Koschinats Analyse gehört Ehrlichkeit. "Ich weiß nicht, ob ich von einem verdienten Sieg sprechen kann", gab der Trainer zu, "dazu waren die Unterschiede zu gering." Hätten die Gäste gewonnen, sie hätten sich auf die besseren Parameter berufen können. 22:10 Torschüsse, 11:5 Ecken, 58 Prozent Ballbesitz. Der Kiez-Klub hatte die zahlreicheren Chancen. Sandhausen die zwingenderen.

Dem 1:0 ging ein atemberaubendes Solo von Julius Biada übers halbe Feld voraus. Aktionen wie diese können in der ausgeglichenen Zweiten Liga den Ausschlag geben. Ausnahme-Könner wie Biada, Diekmeier, Torwart Martin Fraisl oder die Angreifer Kevin Behrens und Daniel Keita-Ruel, wenn sie demnächst ins Laufen kommen, können den Unterschied ausmachen.

"Heimstärke ist die Basis, um das ehrgeizige Ziel – ein Platz unter den ersten Neun – zu erreichen", erklärt Koschinat. Letzte Runde gab es zu viele Unentschieden, nämlich acht, nur fünf der 17 Partien am Hardtwald wurden gewonnen.

Für Euphorie gibt es (noch) keinen Anlass nach dem "dreckigen Sieg", so der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Bislang hatte der Liga-Zwerg auch Glück. Das Glück des Tüchtigen.

Tüchtig waren am Freitagabend die Abwehrrecken Tim Kister, Gerrit Nauber und Aleksandr Zhirov. Es ist wirklich kein Vergnügen, gegen diese Haudegen spielen zu müssen. Es bleiben Fragen. Wächst Diego Contento in die ihm zugedachte, anspruchsvolle Rolle? Können Nikolas Nartey und Anas Ouahim, die für eine "neue Note" sorgen (Koschinat), dem Spiel ihren Stempel aufdrücken und für eine Dominanz sorgen, die bisher weitgehend vermisst wurde?

Sandhausen: Fraisl - Nauber, Kister, Zhirov - Diekmeier, Nartey, Ouahim (90. Röseler), Contento (63. Scheu) - Biada (76. Zenga) - Behrens, Keita-Ruel (76. Bouhaddouz).

St. Pauli: Himmelmann - Avevor, Ziereis, Buballa - Ohlsson (79. Zalazar), Becker, Knoll (62. Wieckhoff), Paqarada (46. Dittgen) - Daschner (46. Tashchy) - Kyereh, Makienok (62. Burgstaller).

Schiedsrichter: Waschitzki (Essen); Zuschauer: 1393; Tor: 1:0 Buballa (45., Eigentor).