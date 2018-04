Von Wolfgang Brück

Duisburg. Der Präsident gibt Entwarnung. Nach dem 2:0-Sieg seines SV Sandhausen stellte Jürgen Machmeier fest: "In Duisburg sind wir unsere Abstiegssorgen los geworden." Das ist eine optimistische Einschätzung. Realistischer sieht es der Trainer. "Es war ein wichtiger Schritt", sagte Kenan Kocak nach dem allerersten Sieg gegen den MSV Duisburg, "doch es bleibt eng." Vier Punkte, eigentlich fünf wegen des guten Torverhältnisses, trennen vier Spieltage vor Schluss vom Abstiegs-Relegationsplatz.

Das 2:0 durch die Tore von Philipp Förster (39.) und Stefan Kulovits (90.+3) war verdient. Er war aber auch glücklich. Verdient, weil Sandhausen vor der Pause deutlich besser war und höher hätte führen müssen. Doch Julian Derstroff (16., 18. und 31.), Manuel Stiefler (33.) sowie Rurik Gislason (37. und 45.) ließen ein halbes Dutzend Möglichkeiten ungenutzt. Förster, in Szene gesetzt vom starken Nejmeddin Daghfous, sorgte für die längst fällige Führung. Es war das dritte Saisontor des ehemaligen Waldhöfers. Trainer Kenan Kocak hatte Recht, am Mittelfeldspieler festzuhalten.

Hintergrund Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Jetzt können wir die letzten vier Spiele ohne Druck bestreiten, wollen aber gleichwohl noch einige Punkte holen. Wir hatten etwas Glück und einen Marcel Schuhen in Weltklasse-Form." Kenan Kocak, Trainer des SV Sandhausen: "Ein verdienter Sieg, auch wenn wir uns bei Marcel Schuhen bedanken müssen. Wir [+] Lesen Sie mehr Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Jetzt können wir die letzten vier Spiele ohne Druck bestreiten, wollen aber gleichwohl noch einige Punkte holen. Wir hatten etwas Glück und einen Marcel Schuhen in Weltklasse-Form." Kenan Kocak, Trainer des SV Sandhausen: "Ein verdienter Sieg, auch wenn wir uns bei Marcel Schuhen bedanken müssen. Wir hätten bereits bis zur Halbzeit den Deckel drauf machen müssen. Es war ein wichtiger Schritt, aber es bleibt eng." Otmar Schork, Geschäftsführer des SV Sandhausen: "Wir haben vor und nach der Pause zwei Extreme erlebt. Man hat gesehen, dass die Mannschaft intakt ist und kämpferisch alles gibt.." Philipp Förster, Schütze zum 1:0: "Der Sieg geht in Ordnung. Bis zur Pause hätten wir bereits 3:0 oder 4:0 führen können. Nach der Pause hatten wir etwas Glück. Aber das gehört dazu." Marcel Schuhen, Torwart und Matchwinner: "Ich rede nicht von den sechs sieglosen Spielen, ich sage: Wir haben jetzt dreimal in Folge nicht verloren. Ich habe ganz schön was abgekriegt, es zieht bereits an den Rippen. Aber wer erfolgreich sein will, muss man manchmal auch Schmerzen ertragen. Mein Dank geht auch an Torwarttrainer Erol Sabanow, der mich besser gemacht hat." Damian Roßbach, der ein halbes Jahr nach einem Schädelbruch ein Comeback feierte: "Wir haben in der ersten Halbzeit überragenden Fußball gespielt. Nach der Pause waren wir ein bisschen passiv. Es war ein geiles Gefühl, wieder dabei sein zu dürfen." wob

Nach dem Wechsel nahmen die Kurpfälzer ein paar Gänge raus. Die Gastgeber wurden mutiger, stärker, überlegen. Es war Marcel Schuhens Verdienst, dass seine Mannschaft nicht aus den Latschen kippte. Der Torwart meisterte nahezu unhaltbare Bälle von Stanislav Iljutcenko (67.) und Borys Tashchy (82.). Er hatte Glück, dass ein Schuss von Oliveira Souza vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang (65.). Jürgen Machmeier, Spross einer Torwart-Dynastie, schwärmte: "Schuhen war Weltklasse." Präsident und Geschäftsführer Otmar Schork räumten ein, dass man Glück gehabt habe. Von schlechtem Gewissen aber keine Spur. "In den letzten Spielen hatten unsere Gegner Glück", sagte Machmeier. Von "ausgleichender Gerechtigkeit" sprach Schork.

Es passte zum mutmaßlichen HappyEnd, dass einer ein Tor schoss, dem in 113 Spielen zuvor kein Treffer gelungen war. Kapitän Stefan Kulovits beendete mit dem 2:0 in der Nachspielzeit das Zittern. Damian Roßbach empfand es als "Erlösung". Der Verteidiger feierte, mit einem Helm auf dem Kopf, ein halbes Jahr nach seinem Schädelbruch sein Comeback.

In der nahezu beschäftigungslosen zweiten Halbzeit hätte der Duisburger Torwart Mark Flekken ungestraft viele Schlucke aus seiner Trinkflasche nehmen können. Doch das Gefäß hatte er vor ein paar Wochen wütend in seinem Garten vergraben. Flekken hatte traurige Berühmtheit erlangt, als er sich gegen Ingolstadt während einer Trinkpause das kurioseste Tor des Jahres einfing

Jetzt ist er beim SC Freiburg im Gespräch. Apropos Gerüchte: Es wird spekuliert, dass Kenan Kocak Nachfolger von Niko Kovac werden könnte, der zu den Bayern geht. Falls was dran ist, darf man gespannt sein, ob das gute Verhältnis zwischen den Managern Otmar Schork und Bruno Hübner Einfluss auf einen möglichen Wechsel hat.

Schade wäre es . Denn das 2:0 in Duisburg nach einer Negativ-Serie von sechs sieglosen Spielen, vermittelte einen Eindruck, was Kocak in knapp zwei Jahren auf die Beine gestellt hat. So lange die Konzentration reichte, war Sandhausen spielerisch eine Klasse besser und weit strukturierter als der Gegner. So es glückt, Leistungsträger wie Denis Linsmayer, Philipp Klingmann und Rurik Gislason zu halten, könnten die Kurpfälzer ihre beste Zeit noch vor sich haben.

Doch noch ist nicht Schluss. Vom vierten im besten bis zum drittletzten Platz im Katastrophen-Fall ist noch alles möglich für Sandhausen in dieser verrückten Zweitliga-Runde. Eine große Kulisse ist garantiert im Derby am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) gegen Darmstadt 98, danach in Heidenheim, daheim gegen den 1. FC Nürnberg und im Finale auf der Bielefelder Alm. Sicher ist auch, dass der Dorfverein vor vier gefühlten Auswärtsspielen steht. Denn Tausende werden die abstiegsbedrohten Darmstädter an den Hardtwald begleiten und am 6. Mai ist mit einer Invasion aus dem Fränkischen zu rechnen, weil der Club vor dem Aufstieg in die Bundesliga steht.

Duisburg: Flekken - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt (46. Gartner), Fröde - Engin, Stoppelkamp (64. Oliveira Souza) - Tashchy, Iljutschenko (81. Onuegbu).

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping, Paqarada (60. Roßbach) - Linsmayer, Kulovits - Daghfous, Förster, Derstroff (69. Sukuta-Pasu) - Gislason (81. Jansen)

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach) - Tore: 0:1 Fürster (39.), 0:2 Kulovits (90.+3) - Zuschauer: 14 231.