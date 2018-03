Von Claus Weber

Sandhausen. Kenan Kocak brachte gestern eine kleine Beschwerde vor. Dass die Mannschaft trotz größter Personalprobleme so gut dastehe, werde in der Öffentlichkeit zu wenig gewürdigt, beklagte der Trainer des SV Sandhausen. Dem kann abgeholfen werden. Es ist wirklich erstaunlich, was der kleinste Zweitligist mit seinem bescheidenen Mitteln macht und wie das Team immer neue Rückschläge wegsteckt. "Ich bin ja keiner, der jammert", sagte Kocak, "aber ich muss der Mannschaft einen Riesen-Respekt zollen für ihren Charakter und ihre Leidenschaft." Mittlerweile hatte es die ärztliche Abteilung schon mit zwei Schädelbrüchen (Klingmann und Roßbach), einem Armbruch (Kulovits) und einem Wadenbeinbruch (Gipson) sowie mehreren Ermüdungsbrüchen zu tun. "Wir haben immer wieder auf die Fresse bekommen", drückte es Kocak drastisch aus, "und doch hat die Mannschaft alle Ausfälle kompensiert."

Aber reichen die Kraft und die Improvisationskünste Kocaks um den Höhenflug in der Zweiten Liga fortzusetzen? Im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) drohen alle gelernten Außenverteidiger auszufallen. Klingmann und Gipson sind im Krankenstand, Roßbach hat erst mit leichtem Training begonnen und hinter dem Einsatz von Leart Paqarada steht ein dickes Fragezeichen. Bei der unglücklichen 0:1-Niederlage in Düsseldorf, wo die Mannschaft viel Lob, aber keine Punkte geerntet hat, fehlte der Linksverteidiger wegen einer Erkrankung. Er musste Antibiotika einnehmen, konnte bislang aber erst leichtes Lauftraining absolvieren. "Wir müssen aufpassen, dass er keinen Rückschlag bekommt", warnt Kocak.

Wer am Sonntag außen verteidigen soll, darüber schwieg sich der Coach aus: "Es gibt auf beiden Positionen viele Fragen." Innenverteidiger Marcel Seegert und die Mittelfeldspieler Manuel Stiefler oder Ali Ibrahimaj könnten den Job übernehmen. Nachverpflichtungen schließt der Trainer aus: "Wir werden mit den Spielern auskommen, die wir haben."

Erstmals geht Sandhausen gegen Braunschweig als leichter Favorit ins Rennen - jedenfalls, wenn man sich die Tabelle betrachtet. Denn die Eintracht, die letzte Saison gegen Wolfsburg in der Relegation an der Rückkehr in die Bundesliga gescheitert war, kommt als Dreizehnter zum Tabellensechsten an den Hardtwald. "Das ist aber kein Grund, sie zu unterschätzen", warnt Kocak, "die Braunschweiger haben eine ganz starke Offensive und eine sehr gute Abwehr. Der aktuelle Tabellenplatz wird ihrem Leistungsvermögen nicht gerecht."

Zudem ist Braunschweig ein Angstgegner. In bislang 16 Vergleichen gab’s erst einen einzigen Sieg für Sandhausen.

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Kister, Karl, Knipping - Linsmayer, Förster - Daghfous, Zejnullahu -Sukuta-Pasu, Gislason.