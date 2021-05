Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Beim SV Sandhausen gibt es weitreichende Veränderungen. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung wird Joachim Stadler seine Tätigkeit als Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums (NLZ) beenden. Die Position soll Raphael Laghnej übernehmen. Zudem wird der Fußball- Zweitligist seine U23-Mannschaft aus der Oberliga zurückziehen.

Stadler ist seit acht Jahren Chef im NLZ, war davor zwei Jahre Trainer. Der 51-jährige Obrigheimer wurde mit dem 1. FC Kaiserslautern deutscher Meister und Pokalsieger.

Bei NLZ-Chef Joachim Stadler (mit Ralf Rangnick) die Zeichen auf Abschied. Foto: privat

Der gebürtige Mosbacher kann auf 130 Bundesliga-Spiele für Kaiserslautern, Mönchengladbach und den SSV Ulm zurückblicken. In Ulm ließ er sich von Trainer Ralf Rangnick inspirieren, machte seinen Fußballlehrer und trainierte auch noch während seiner Zeit als NLZ-Leiter erfolgreich die Sandhäuser A-Junioren.

Der designierte Nachfolger ist am Hardtwald kein Unbekannter. Raphael Laghnej war Trainer der U16 und U17. Der 47-jährige Deutsch-Tunesier ist diplomierter Sportwissenschaftler, er hat Philosophie und Ethik für das Lehramt am Gymnasium studiert.

Der SV Sandhausen wollte lediglich bestätigen, dass es im Nachwuchsbereich eine "Neuausrichtung und personelle Veränderungen" geben werde. Die Überlegungen seien noch nicht abgeschlossen". Von weiteren Anfragen möge man absehen. Doch Recherchen sind eine Kerndisziplin journalistischer Arbeit. Die RNZ hat herausgefunden: Der Wechsel an der NLZ-Spitze von Stadler zu Laghnej wurde bereits vereinsintern kommuniziert. Fest steht auch, dass Torwart-Trainer Martin Ochwat zum FC-Astoria Walldorf wechselt.

Auch Urgestein Willi Schöneck verlässt den Zweitligisten. Foto: Pfeifer

Gekündigt hat Willi Schöneck. Der 62-jährige Speditions-Kaufmann aus Ketsch, frühere Oberliga-Ikone des SV Schwetzingen und zuletzt Co-Trainer der U23, verabschiedet sich als dreifacher Aufstiegs-Coach. "Wir machen weiter", erklärten auf Anfrage NLZ-Organisationsleiter Andreas Fodi sowie die Trainer André Philipp und Arno Eichlinger.

Wie die neue Führungsmannschaft genau aussehen wird, will Peter Köhnlein demnächst bekannt geben. Der geschäftsführende Gesellschafter des Bürologistik-Unternehmens "Office Mix" ist seit der General-Versammlung im Herbst "Leiter Entwicklung und Organisation im NLZ". Er gehört dem Präsidium an und ist mit dem Schriftzug seiner Firma auf den Trikots der Profis vertreten. Köhnleins Mannheimer Unternehmen hat 200 Mitarbeiter. Kurzzeitig war er im Präsidium des SV Waldhof. Sein 17-jähriger Sohn Paul ist Torwart bei den Sandhäuser A-Junioren.

Der Rückzug der U23 aus der Oberliga kündigte sich bereits im Winter an, als sich Cheftrainer Frank Löning verabschiedete. Hinter dem Aufstiegshelden, Torjäger und Fan-Beauftragten, der jetzt in Wiesmoor in der Nähe von Aurich die Fäden zieht, liegt eine harte Zeit. Sandhausen war abgeschlagen Letzter, entging nur wegen Corona dem Abstieg in die Verbandsliga.

"Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten ist es nicht möglich für die Profimannschaft, die über 300 Kinder und Jugendlichen in den zahlreichen U-Mannschaften und für eine U23 Mannschaft einen adäquaten Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten, geschweige denn ein sportlich ambitioniertes Training anzubieten", heißt es in der Presseerklärung. Der Zweitligist würde gerne zwei neue Plätze bauen, stößt damit jedoch auf Widerstand.

Nicht nur die eingeschränkten Trainings-Bedingungen erschweren die Nachwuchsarbeit. In harter Konkurrenz zu Hoffenheim, Karlsruhe, Walldorf und Waldhof hat es Sandhausen nicht leicht, sich verheißungsvolle junge Spieler zu sichern und auch zu halten. Nicht nur Talente wie zum Beispiel Marvin Alexa aus Nußloch, der schon frühzeitig nach Leverkusen wechselte, verließen den Verein, auch fähige und engagierte Trainer wie Frank Löning, Aufstiegs-Coach Jens Großmann oder der deutsche Meister im Hallenfußball Bernd Bechtel zogen andere Arbeitgeber vor. Großmann, der jetzt beim Landesligisten FC Bammental ist, veranschaulicht das Dilemma: "Vor drei Jahren haben wir im Pokal beim 1. FC Köln 3:1 gewonnen, waren damals besser als der Bundesliga-Nachwuchs. Von der damaligen Kölner Mannschaft sind heute acht Spieler in den ersten drei Profiklassen, von uns hat es keiner geschafft." Nur Roman Hauk brachte es letzte Saison auf ein Zweitliga-Spiel. Inzwischen ist er in Walldorf.

U15, U17 und U19 gehören der zweitklassigen Oberliga an, die U23, war selbst in der Fünften Liga nicht konkurrenzfähig. Die große Mehrzahl der Profiklubs spielt mit ihrem Nachwuchs höherklassig. Der Wunsch von Präsident Jürgen Machmeier nach Spielern aus der eigenen Jugend im Zweitliga-Kader wird sich schwerlich erfüllen.

Wie viel ein Klub in die Förderung des Nachwuchses investiert, ist immer auch ein Abwägen zwischen Aufwand und Ertrag. Der nun eingeschlagene neue Weg spart Kosten. Er wird von manchen mit Skepsis betrachtet. Doch möglicherweise ist er auch mit neuen Ideen und neuen Chancen verbunden.

Auf der eindrucksvoll gestalteten Homepage wird der designierte NLZ-Leiter Laghnej als "Taktik-Fetischist, empathischer Pädagoge und kompetenter Visionär" beschrieben. Office Mix-Chef Köhnlein wirbt damit, dass seine Lösungen maßgeschneidert seien. Jetzt müssen nur noch Taten folgen....