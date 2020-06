Sandhausen. (dpa-lsw) Für Abwehrspieler Gerrit Nauber vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist die Saison vorzeitig beendet. Der 28-Jährige hat sich beim 0:1 gegen Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende eine Schultereckgelenk-Verletzung zugezogen, wie der Club am Montag mitteilte. Eine Operation sei nicht nötig. Nauber fehlt dem SVS damit beim abschließenden Saisonspiel am Sonntag beim Hamburger SV. Für die Vorbereitung auf die nächste Spielzeit sollte er wieder zur Verfügung stehen.