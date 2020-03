Von Claus Weber

Sandhausen. Geisterspiele sind das Gebot der Stunde, glaubt Jürgen Machmeier – wenn denn mal wieder an Fußballspielen zu denken ist. Sonst setzt die Corona-Krise auch dem Zweitligisten SV Sandhausen gewaltig zu. Der SVS-Präsident und Geschäftsführer Volker Piegsa sprachen mit der RNZ über die Fortführung des Heimtrainings, die Notwendigkeit von TV-Geldern, Gehaltsverzicht und die Frage des Auf- und Abstiegs, sollte die Saison abgebrochen werden.

Herr Machmeier, Herr Piegsa, wie geht es Ihnen und wie haben Sie die letzten Tage verbracht?

Volker Piegsa. Foto: vaf

Machmeier: Ein Stückweit normal, natürlich achtet man drauf, Abstand zu halten. Klar ist, dass man im Fußball alles auf telefonische Kontakte beschränkt.

Piegsa: Den Umständen entsprechend gut. Höchste Priorität hat, das Virus einzudämmen. Soziale Kontakte, beruflich wie privat, versuche ich, wo es möglich ist, zu reduzieren.

Wann und wie soll es mit dem Training weitergehen?

Machmeier: Wir haben das Heimtraining um eine Woche verlängert. Wir wollen uns erst am 30. oder 31. März treffen. In einem großen Raum mit dem nötigen Abstand, um niemanden zu gefährden, damit wir uns austauschen können.

Wie kann man sich die derzeitige Vereinsarbeit vorstellen?

Piegsa: In der Geschäftsstelle arbeiten wir mit einer Notbesetzung. Mit Themen wie Buchhaltung oder Lohn und Gehalt müssen wir uns natürlich weiter beschäftigen. Einige Mitarbeiter haben Urlaub, andere arbeiten der Lage angepasst im Homeoffice. Was die Kommunikation im Bereich der Vereinsführung anbetrifft, so haben Jürgen Machmeier, Mikayil Kabaca und ich einen regelmäßigen Austausch, um auf aktuelle Entwicklungen zeitnah reagieren zu können.

Geht es den Spielern gut, wie gehen die mit der Corona-Krise um?

Machmeier: Gott sei Dank haben wir noch keinen Fall in der Mannschaft. Das zeigt, dass die Jungs professionell mit der Situation umgehen. Nicht die Fitness ist das Problem, sondern die Psyche. Die Ungewissheit, nicht zu wissen, wie es weitergehen wird, ist belastend.

Wie bedrohlich ist die Lage für den SV Sandhausen?

Piegsa: Wir können das nur gemeinsam schaffen, sowohl im Großen – was den deutschen Profifußball und alle Klubs betrifft –, als auch im Kleinen, in dem wir im Verein zusammenhalten. Die Klubs arbeiten mit der DFL an Konzepten, wie und ob weitergespielt werden kann. Es ist wichtig, dass es weitergeht, das ist unser Job, davon leben wir und daran hängen 56 000 Arbeitsplätze. Nicht weiter zu spielen wäre existenzbedrohend.

Machmeier: Irgendwann muss der Zeitpunkt kommen, an dem wieder der Ball rollt. Nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus gesellschaftspolitischen Gründen. Der Fußball kann dazu beitragen, in dieser schwierigen Situation zu helfen, indem die Menschen ihre Emotionen ausleben und Spaß haben – und wenn es nur in den eigenen vier Wänden ist. Der SV Sandhausen ist bislang nicht gefährdet, aber wenn ein Abbruch kommen sollte, dann wird es auch bei uns erhebliche Einschränkungen im sportlichen Bereich und bei den Mitarbeitern geben, da müssen wir dann gemeinsam durch.

Dann wären für Sie Geisterspiele zur Not auch denkbar?

Machmeier: Wer jetzt glaubt, dass wir in den nächsten Monaten mit Zuschauern spielen, der hat die Realität nicht erkannt. Wir dürfen jetzt keine Grundsatzdiskussion führen, was richtig und was falsch ist, sondern müssen zusammenhalten und drüber reden, wie wir die Krise überstehen.

Mehrere Klubs haben Kurzarbeit angemeldet. Ist das auch ein Thema am Hardtwald?

Piegsa: Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Selbstverständlich beschäftigen wir uns auch damit.

Beim Karlsruher SC und anderen Vereinen wollen die Spieler auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten. Wurde darüber auch schon in Sandhausen diskutiert?

Machmeier: Wir werden das gemeinschaftlich diskutieren und nicht auf irgendwelchen Telefon- oder Videokonferenzen mit Spielern. Das gehört sich nicht. Aber klar ist, dass auch die Spieler ihren Beitrag leisten müssen. Wir haben ja das Glück, dass nahezu alle Stammkräfte und Leistungsträger noch Verträge haben. Das ist ja auch für sie von wichtiger Bedeutung, dass der Verein auch für die nächste Runde gut aufgestellt ist. Wir haben eine charakterstarke Mannschaft, und ich bin absolut überzeugt davon, dass sich Mannschaft und Trainerteam der Situation angepasst verhalten werden.

Wie hoch ist der Anteil der TV-Einnahmen am Gesamtetat?

Machmeier: Rund 48 Prozent. Und es sind rund elf Prozent Zuschauereinnahmen. Da sieht man, wo die Prioritäten liegen müssen.

Virologe Alexander Kekulé spricht davon, dass es in diesem Jahr gar keine Fußballspiele vor Zuschauern mehr geben wird …

Machmeier: Bei allem Respekt vor den Experten. Aber man sollte jetzt in unserer politischen und wirtschaftlichen Situation aufhören, solche Horrorszenarien zu malen und sich darauf konzentrieren, wie man das Virus gemeinschaftlich in Schach halten kann. Uns ist bewusst: So lange es nicht geht, werden wir keine Spiele erzwingen.

Ein Saisonabbruch wäre auch ein solches Szenario. Wie sollte man im Fall der Fälle mit der Auf- und Abstiegsfrage umgehen? Der SVS ist als 13. auf sicherem Terrain …

Machmeier: Wir müssen den Fußball nicht wichtiger machen als er ist. Ich sehe ihn als hohes Gut, aber wenn abgebrochen werden sollte, müssen wir damit umgehen. Meine ganz persönliche Meinung zum Auf- und Abstieg: Da müsste man den Weg des geringsten Widerstandes gehen und die ersten Drei aus der Zweiten und Dritten Liga aufsteigen und die letzten Drei aus der Ersten und Zweiten Liga nicht absteigen lassen. Das heißt: Wir stocken die Ligen auf.

Eigentlich laufen im Frühjahr die Planungen für die neue Runde.

Machmeier: Die werden aufgeschoben. Im Moment gibt es wichtigere Dinge.