Sandhausen. (wob) Der nächste „Holländer“ ist da. Nach Stürmer Mario Engels aus Kerkrade unterschrieb am Freitag mit Marlon Frey vom PSV Eindhoven II ein Profi beim SV Sandhausen, der zwar einen deutschen Pass hat, jedoch in der vergangenen Runde bei einem niederländischen Zweitligisten unter Vertrag stand. In 31 Spielen (ein Tor/drei/Vorlagen) war der 23-jährige gebürtige Düsseldorfer eine feste Größe im Nachwuchsteam des 24-maligen Meisters.

„Ich will mich in einem ruhigen Umfeld weiter entwickeln und hoffe, mit meiner Übersicht und Passgenauigkeit helfen zu können“, wird Frey zitiert. Koschinat traut dem Neuen einen Stammplatz zu. „Marlon versteckt sich nicht. Seine Laufstärke und Aggressivität passen zu unserer Spielweise“, sagt der Trainer.

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca hebt hervor, dass Frey in neun Spielen für Bayer Leverkusen Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte und im UEFA-Cup zweimal für die Werkself im Einsatz war. Mit acht wechselte Marlon unters Bayer-Kreuz, debütierte mit 19 beim 5:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Im Sommer 2016 wurde er an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, für den er elfmal in der Zweiten Liga und sechsmal in der U 23 zum Einsatz kam.

Vor einem Jahr sollen Greuther Fürth und der FC Ingolstadt am zentralen Mittelfeldmann interessiert gewesen sein, stattdessen wechselte er nach Holland.

Frey bindet sich für zwei Jahre. Er ist nach Rückkehrer Aziz Bouhaddouz (zuletzt Saudi-Arabien), Robin Scheu (Fortuna Köln) und Mario Engels der vierte Neuzugang für die am letzte Juli-Wochenende beginnende Zweitliga-Saison.

Der 26-Jährige Torwart Marcel Schuhen verlässt Sandhausen ablösefrei und erhält bei den Hessen einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2022.

Schuhen ersetzt künftig den zum Hamburger SV gewechselten Daniel Heuer Fernandes als Nummer eins. Seit 2017 absolvierte Schuhen für Sandhausen 56 Zweitligaspiele.

Update: Freitag, 31. Mai 2019, 19.54 Uhr