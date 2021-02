Von Claus Weber

Sandhausen. High noon am Hardtwald. Für den SV Sandhausen geht es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück schon um eine Vorentscheidung im Abstiegskampf. Nur mit einem Sieg gegen den Fünfzehnten besteht die Chance, noch einmal Anschluss ans untere Tabellen-Mittelfeld herzustellen. Bei einer Niederlage würde der Rückstand aufs rettende Ufer auf sieben Punkte anwachsen. Das ist – angesichts des schweren Restprogramms in den letzten elf Spielen – fast nicht mehr aufzuholen.

Nachdem der Zweitlist – um Corona vorzubeugen – seit November nur noch virtuelle Pressekonferenzen abhielt, waren am Mittwoch erstmals wieder Gespräche mit den Spielern möglich – mit Maske und Abstand. Die RNZ sprach mit Dennis Diekmeier. Der Kapitän ist nach der Leistungssteigerung beim 1:2 in Paderborn überzeugt, dass der Tabellen-Vorletzte die Wende noch schafft. Der 31-jährige Flügelspieler sagt aber auch: "Nun ist jedes Spiel ein Endspiel."

Dennis Diekmeier, seit vergangener Woche hat die Mannschaft mit Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits ein neues (Interims-)Trainerteam. Wie ist Ihr Eindruck?

Er ist sehr positiv. Man hat das auch am Wochenende in Paderborn gesehen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und viel Druck gemacht, waren gut in den Zweikämpfen, hatten eine gute Laufleistung. Am Ende war es bitter, dass wir verloren haben, weil wir eigentlich nur zwei Chancen zugelassen haben. Aber insgesamt haben wir sehr gut gearbeitet in den letzten Tagen.

Sind ’Kleppo‘ und ’Kulo‘ die beiden richtigen Trainer, um die Mannschaft aus dem Keller herauszuführen?

Keiner kennt die Mannschaft besser als die beiden. Sie arbeiten schon lange mit uns zusammen und ich glaube, das sind genau die Richtigen. Beide lieben den Verein und werden alles dafür geben, dass Sandhausen in der Liga bleibt. Deshalb war das eine positive Entscheidung, dass die das im Moment machen.

Es ist immer auch eine mentale Sache, wenn man im Tabellenkeller steht. Was muss man ändern, um aus diesem Loch herauszukommen?

Natürlich ist es nicht schön, wenn man auf die Tabelle schaut. Wir müssen jetzt diesen positiven Schwung vom letzten Spiel mitnehmen. Das hat man beim Torjubel gesehen, wie wir alle gejubelt haben. So muss es weitergehen. Wir können das nur zusammen schaffen.

Wie erklären Sie sich, dass Sandhausen mit diesem Kader auf dem 17. Tabellenrang steht?

Ich muss sagen, dass vieles nicht optimal gelaufen ist, aber wir müssen die Vergangenheit jetzt abschließen, denn es bringt nichts mehr, über einzelne Dinge zu grübeln. Ich sehe positiv nach vorne.

Welche Bedeutung hat das Spiel am Sonntag gegen Osnabrück?

Wir alle sind heiß drauf, freuen uns auf das Spiel. Wir wissen, dass es eine Chance ist, näher dranzukommen. Für mich ist nun jedes Spiel ein Endspiel.

Wie muss der Masterplan aussehen?

Wir müssen – wie in Paderborn – alle voll da sein, es muss eine richtige Mannschaft auf dem Platz stehen, wir müssen alle in den Zweikämpfen sein, dann bin ich optimistisch, dass wir in naher Zukunft noch ein paar Punkte holen werden.

Wie geht die Mannschaft mit dem Druck um? Besteht die Gefahr, dass man weiter verkrampf und ängstlich ist?

Ich glaube, dass am Samstag ein sehr guter Teamgeist geherrscht hat, dass jeder Bock hat und jeder füreinander da war. Wenn einer einen Zweikampf verloren hat, war der nächste da. Wenn das so passiert, braucht man auch nicht mit dieser Angst ins Spiel gehen, wenn man weiß, dass die anderen für einen da sind.

Könnten Sie sich auch vorstellen, im schlimmsten Fall mit Sandhausen in die Dritte Liga zu gehen?

Darüber mache ich mir gar keine Gedanken, weil ich ein sehr positiver Mensch bin und immer sehr positiv nach vorne schaue und überzeugt davon bin, dass wir das packen.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Der SV Sandhausen wird den Klassenverbleib schaffen, weil…

… weil man momentan einen positiven Schwung spürt und wir alle füreinander da sind.

Update: Mittwoch, 24. Februar 2021, 19.26 Uhr

Sandhausen. (dpa-lsw) Die Profis des SV Sandhausen sprechen sich für Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger als langfristige Lösung des Fußball-Zweitligisten auf der Trainerposition aus. "Keiner kennt den Club besser als die beiden", sagte Kapitän Dennis Diekmeier am Mittwoch: "Sie arbeiten schon lange mit uns zusammen und sind genau die richtigen Personen, um diese Aufgabe zu lösen. Sie lieben den SV Sandhausen und werden alles geben, um mit dem Verein die Klasse zu halten."

Kulovits und Kleppinger waren von den Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Tabellen-17. zunächst als Interimslösung präsentiert worden, nachdem Michael Schiele bereits als zweiter Coach in dieser Saison freigestellt worden war. An diesem Status ändert sich vorerst nichts. "Die Trainerfrage werden wir auch weiterhin von Spiel zu Spiel entscheiden", bestätigte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca vor dem Krisenduell am Sonntag mit dem ebenfalls abstiegsgefährdeten VfL Osnabrück (13.30 Uhr/Sky).