Von Claus Weber

Sandhausen. Kenan Kocak war am Hardtwald sehr beliebt. Die Trennung vom Ex-Trainer, mit dem der Fußball-Zweitligist als Zehnter vor drei Jahren seine bislang beste Saison spielte, war schmerzhaft. Seit Samstag mögen sie ihn in Sandhausen noch ein bisschen mehr. Denn in der Not erwies der 39-jährige Ilvesheimer seinem Ex-Klub einen letzten großen Dienst – und ließ mit Hannover 96 drei wichtige Punkte am Hardtwald.

Durch den 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Bundesliga-Absteiger kletterte der Fußball-Zwerg vom 14 auf den zehnten Rang, polsterte sein Konto auf 36 Punkte auf und kann vor den letzten fünf Saisonspielen kräftig durchatmen. Viel fehlt nun nicht mehr zum Klassenverbleib.

"Ich bin sehr, sehr zufrieden und überglücklich", strahlte Kocaks Nachfolger Uwe Koschinat, "über den Sieg und über die Art und Weise, wie er zustande kam." Das 3:1 ging absolut in Ordnung, was auch ein Blick in die Statistik beweist, die die Hausherren mit 10:5 Chancen und 10:5 Ecken für sich entschieden.

Hintergrund > Leart Paqarada, SVS-Eckenspezialist: "Heute hatte ich ein gutes Gespür, aber es hätten noch ein, zwei Tore mehr fallen können. Wenn man bedenkt, dass wir vor der Englischen Woche totgeschrieben wurden, sind die sieben Punkte riesige [+] Lesen Sie mehr > Leart Paqarada, SVS-Eckenspezialist: "Heute hatte ich ein gutes Gespür, aber es hätten noch ein, zwei Tore mehr fallen können. Wenn man bedenkt, dass wir vor der Englischen Woche totgeschrieben wurden, sind die sieben Punkte riesige Schritte." > Philip Türpitz, Schütze zum 3:1: "Wir sind enger zusammengerückt, man muss der Mannschaft ein Riesen-Kompliment machen, dass sie sich so zusammengerissen und mit den zwei Siegen eine Serie gestartet hat." > Gerrit Nauber, Schütze zum 2:0: "Die Eck- und Freistöße von Paqarada waren heute brandgefährlich." > Julius Biada, Schütze zum 1:0: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir die Englische Woche vergolden konnten." > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Wir können stolz sein, wie wir die letzten drei Spiele aufgetreten sind. Das war einfach klasse. Hinten stehen wir gut, nach vorne machen wir es gut, kämpferisch ist eine Truppe auf dem Platz. So müssen wir weiter machen." ber

"Glückwunsch, das war ein verdienter Sieg", gratulierte Kocak zähneknirschend. Dass er sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte anders vorgestellt hatte, sah man dem ehrgeizigen Mannheimer an. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte er, "so dürfen wir uns nicht präsentieren. Uns hat die Mentalität gefehlt." Minuten nach Spielschluss diskutierten der alte und neue Sandhäuser Trainer auf dem Platz angeregt miteinander, nach freundschaftlichem Geplänkel sah es nicht aus. "Wir haben eine Sache zwischen uns aus der Welt geschafft", sagte Kocak kurz angebunden.

Frust bei Hannover, Freude beim SVS, der die englische Woche krönte und nach einer monatelangen Durststrecke erstmals wieder sieben Punkte in drei Partien holte. "Die Mannschaft hat wieder viel Vertrauen in sich selbst bekommen", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, "sie war von Anfang an im Spiel, ist in jeden Zweikampf gegangen."

Das hatte sie auch schon am vergangenen Dienstag beim 1:0 in Wiesbaden getan, doch diesmal überzeugte Sandhausen nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Die 90 Minuten gegen Hannover waren eine der besten Vorstellungen in dieser Saison und machen großen Mut für den Saisonendspurt.

"Wir sind mit einer unheimlichen Geradlinigkeit und Zielstrebigkeit aufgetreten", schwärmte Koschinat und hob einen Spieler besonders hervor: "Leart Paqarada hat unglaubliche Qualität bei Standards gezeigt und eine gefährliche Präzision." Fast jeder Eckball landete auf dem Kopf eines Mitspielers. Das 2:0 durch einen Kopfball von Gerrit Nauber (56.) ging zur Hälfte auf das Konto des Kunstschützen.

Fünf Minuten zuvor hatte Julius Biada nach einem Zuspiel von Kevin Behrens zum 1:0 getroffen. Bis dahin war das Spiel ausgeglichen gewesen mit Pfostentreffern durch Denis Linsmayer (5.) auf Sandhäuser und durch Marcel Franke auf Hannoveraner Seite (30.).

Es zeigt die Qualität der Niedersachsen, dass sie nach dem 0:2-Rückstand schnell zurückschlugen: Nach einem raschen Einwurf – die Gastgeber reklamierten noch dessen Richtigkeit – spielte Haraguchi Stürmer Guidetti frei und der erzielte das Anschlusstor (58.). Es war eine der ganz wenigen Unachtsamkeiten der Sandhäuser, die sich aber schnell fingen und eine fantastische Schlussphase boten. Zunächst wurden den Treffern von Behrens (63.) und Zhirov (77.), die erneut Paqarada eingeleitet hatte, wegen Handspiel bzw. Abseits noch die Anerkennung verweigert, dann aber machte der eingewechselte Philip Türpitz nach einer sehenswerten Kombination über Paqarada, Biada und Behrens den Deckel drauf (82.). Marlon Frey hatte noch das 4:1 auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz.

Nach drei Spielen in acht Tagen kann der SVS nun durchschnaufen. Erst am Freitagabend (18.30 Uhr) geht’s bei der SpVgg Greuther Fürth weiter. "Nach diesem Sieg haben wir es nun selbst in der Hand", sagte Uwe Koschinat. Selbst eine bessere Abschlussplatzierung als unter Kocak ist nicht mehr ausgeschlossen.

Sandhausen: Fraisl – Nauber, Kister, Zhirov – Diekmeier, Linsmayer (90. Paurevic), Frey, Paqarada – Biada (90. Dieckmann) – Behrens, Scheu (55. Halimi, 75. Türpitz).

Hannover: Zieler – Elez, Hübers (46. Felipe), Franke – Maina, Bakalorz (33. Ochs), Kaiser, Albornoz (74. Muslija) – Haraguchi – Teuchert (61. Weydandt), Guidetti (61. Ducksch).

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach); Tore: 1:0 Biada (51.), 2:0 Nauber (56.), 2:1 Guidetti (59.), 3:1 Türpitz (82.).