Von Claus Weber

Sandhausen. Man könnte denken, der SV Sandhausen habe die besten Erinnerungen an den MSV Duisburg. Als die Kurpfälzer 2013 als Absteiger feststanden, durften sie in der Zweitliga Fußball-Bundesliga bleiben, weil der MSV gegen Lizenzbestimmungen verstoßen hatte. Die unfreiwillige Schützenhilfe hat Sandhausen inzwischen längst abgegolten: Vier von fünf Zweitliga-Duellen gegen die Zebras hat der SVS verloren, noch keines gewonnen. So gut sind die Erinnerungen an den Ruhrpott-Klub also nicht.

Es ist höchste Zeit für einen Sieg. Das findet auch Kenan Kocak. "Ich hoffe, dass sich die Mannschaft für ihren Aufwand endlich mal wieder belohnt", sagt der Trainer vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr, Sky) in der Schauinsland-Reisen-Arena. Mit einem Dreier könnte der Tabellenneunte nicht nur den punktgleichen Zehnten auf Distanz halten, sondern auch die 40 Punkte-Marke knacken. Falls Heidenheim am Sonntag sein Heimspiel gegen Spitzenreiter Düsseldorf verliert, würde sich Sandhausens Vorsprung auf die Abstiegszone vier Spieltage vor Schluss im besten Fall auf sieben Zähler vergrößern.

Dazu müsste der SVS die Schwächephase der Zebras ausnutzen. Der MSV hat vier der letzten fünf Spiele verloren, dabei 14 Tore kassiert und ist vom vierten auf den zehnten Rang abgestürzt. "Wir wissen, dass dort Unruhe herrscht", sagt Kocak. Mit dem 0:0 in Berlin haben die Duisburger den freien Fall zuletzt gestoppt.

"Das ist ein schwerer Gegner", warnt Kocak, "die spielen auf zweite Bälle, operieren mit langen Bällen und haben wuchtige Stürmer." Einer davon ist ein guter Bekannter: Kingsley Onuegbu spielte 2012 mal eine halbe Saison am Hardtwald, konnte aber nicht überzeugen. In Duisburg dagegen traf er in den letzten Jahren regelmäßig.

Sandhausen hat dagegen womöglich mal wieder ein Stürmerproblem. Rurik Gislason, der zuletzt mit drei Toren auf sich aufmerksam gemacht hatte, konnte wegen einer Grippe die ganze Woche noch nicht trainieren. "Wir hoffen, dass er bis zum Spieltag wieder fit ist", sagt Kocak.

Zum Glück hat der Trainer in der Offensive wieder mehr Alternativen als zuletzt. Die beiden Rückkehrer Andrew Wooten und Richard Sukuta-Pasu, die beim 0:0 gegen Fürth Kurzeinsätze hatten, nutzten die Trainingswoche, um Rückstände aufzuholen. Gute Fortschritte macht auch Rechtsverteidiger Philipp Klingmann, der zehn Wochen nach seinem Schädelbruch im Training schon wieder in die Zweikämpfe geht.

Sein Defensivkollege Leart Paqarada hat übrigens auch einige Erinnerungen an Duisburg. Der Nationalspieler des Kosovo hat als Jugendlicher mal zwei Jahre in der Ruhrpottstadt gewohnt, allerdings nie für den MSV dem Ball nachgejagt. "Meine Familie wohnt nicht so weit weg, da kommen am Samstag einige zum Spiel", freut er sich. Vielleicht gelingt dem Linksverteidiger ja mal wieder ein Freistoßtor. Drei Treffer hat er in dieser Saison schon erzielt, nachdem er in den drei Jahren davor leer ausgegangen war.

Es muss ja nicht unbedingt ein Traumtor wie das von Manuel Stiefler sein. Dessen Treffer zum 1:0 gegen Bochum steht zur Wahl des "Tor des Monats". Abstimmen kann man noch bis 21. April unter: www.sportschau.de.

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Kulovits - Daghfous, Förster, Derstroff - Wooten.