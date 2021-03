Von Claus Weber

Sandhausen. Die wichtigste Nachricht zuerst: Stefan Kulovits konnte das Krankenhaus verlassen. Dem 37-jährigen Österreicher, der zusammen mit Gerhard Kleppinger den SV Sandhausen seit zweieinhalb Wochen interimsmäßig betreut, geht es wieder besser. Er war am vergangenen Freitag positiv auf Corona getestet worden, hatte Fieber und war mehrere Tage in der Klinik. "Kulo" leide noch unter der ein oder anderen Nachwirkung, erklärte Kleppinger. Aber er stehe auch schon wieder im Austausch mit ihm und wird sich mit seinem Kollegen vor dem wichtigen Zweitliga-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig beraten. Weitere Corona-Fälle sind bei erneuten Tests nicht aufgetreten. Kleppinger hatte auch nicht damit gerechnet. "Wir haben uns sehr strikt an die Hygiene-Regeln gehalten", sagte der 63-Jährige, "so dass wir ziemlich sicher waren, dass da nichts nachkommt."

Die Aufregung ist so schon groß genug am Hardtwald. Nach dem überlebenswichtigen 3:0-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Osnabrück hat der Druck kaum nachgelassen. Im nächsten Kellerduell beim punktgleichen Vorletzten muss der Tabellen-Sechzehnte unbedingt nachlegen. Mit einem Sieg würden die Kurpfälzer die Abstiegsränge erst einmal verlassen, weil das Heimspiel des Fünfzehnten Osnabrück gegen Regensburg aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Bayern abgesagt wurde. Mit einer Niederlage in Niedersachsen würden die Kurpfälzer dagegen gleich wieder auf den vorletzten Platz zurückfallen.

"Braunschweig hat ein Heimspiel und deshalb noch etwas mehr Druck als wir", sagte Kleppinger, "aber der Druck ist immer da. Für uns ist es aber auch eine gute Chance, unten rauszukommen."

Die Braunschweiger schätzt "Kleppo" als stärker und unangenehmer als der letzte Gegner ein. "Osnabrück war nach acht Niederlagen in Folge in schlechter Verfassung", sagte er, "Braunschweig ist derzeit anders drauf." Die Eintracht hat ihr letztes Heimspiel gegen Regensburg 2:0 gewonnen und in Nürnberg ein torloses Remis nachgelegt.

Was auch für die Niedersachsen spricht: Sie haben 17 ihrer 22 Punkte im eigenen Stadion geholt. Und: Im Hinspiel machten sie am Hardtwald aus einem 0:2-Rückstand in der Schlussminute noch ein 2:2. "Das können wir nicht wieder gutmachen", sagte Kleppinger, "aber wir wollen es diesmal besser machen."

Die Defensivleistung vom vergangenen Sonntag macht Hoffnung. Sandhausen spielte wieder mal zu Null, ließ so gut wie keine Möglichkeit zu. Berauschend war die Vorstellung dennoch nicht, wenn man bedenkt, dass der VfL ab der 6. Minute nur noch zu zehnt war und die Kurpfälzer drei Elfmeter zugesprochen bekamen. Den letzten Strafstoß vergab Patrick Schmidt, der sich beim Foulspiel zuvor den Mittelfußknochen gebrochen hatte, was allerdings erst später festgestellt wurde. Am Mittwoch wurde er erfolgreich operiert. Für den Leih-Stürmer, der erst im Januar aus Heidenheim kam, ist die Saison vermutlich dennoch schon beendet.

"Das ist für ihn persönlich eine Katastrophe", bedauerte Kleppinger, "wiegt aber auch für uns schwer. Leute, die Tore schießen, sind immer gefragt."

Gegen Osnabrück hatte überraschend der spät eingewechselte Philipp Klingmann getroffen. Dass der gelernte Rechtsverteidiger, der seinen Stammplatz vor zwei Jahren an Dennis Diekmeier verlor, diesmal von Beginn an auf der linken Abwehrseite auflaufen könnte, schließt Kleppinger aus. Auch Spielmacher Julius Biada ist kein Aspirant für die Startelf, obwohl er eine Woche lang am Mannschaftraining teilgenommen hat. "Wir dürfen nicht vergessen, dass er lange verletzt war", sagte Kleppinger, "wichtig ist, dass er keinen Rückschlag bekommt, wir werden ihn deshalb peu à peu an die Mannschaft heranführen."

Dagegen legte sich der Trainer fest, dass Verteidiger Aleksandr Zhirov nach abgesessener Gelb-Sperre wieder in der Startformation stehen wird.

Das Sandhäuser Fan-Radio überträgt die Partie live. Die Reportage startet gegen 13.20 Uhr. Alle Infos dazu hier.

Update: Freitag, 5. März 2021, 16.10 Uhr

So könnte Sandhausen spielen: Kapino – Nauber, Kister, Zhirov – Diekmeier, Bachmann, Linsmayer, Contento – Halimi – Behrens, Esswein.