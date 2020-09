Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Paukenschlag beim SV Sandhausen. Frank Balles wird bei der Jahres-Hauptversammlung des Fußball-Zweitbundesligisten am kommenden Donnerstag nicht mehr für das Amt des Vize-Präsidenten kandidieren. "Frank hat mir mitgeteilt, dass er aus persönlichen und geschäftlichen Gründen diese Entscheidung getroffen hat", teilte Jürgen Machmeier am Mittwochabend auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit.

Es werde weitere Veränderungen geben, erklärte der Präsident, "wir wollen eine Satzungs-Änderung vornehmen und die Führung umstrukturieren, um noch effektiver zu werden." Zwei neue Mitstreiter, deren Namen Machmeier nicht nennen wollte, sollen in den Vorstand. Jürgen Rohm werde sich als dann alleiniger Vize-Präsident ebenso wieder zur Wahl stellen wie Finanzchef Michel Knopf und der Jugendvorstand.

Mit dem überraschenden Abschied von Frank Balles geht eine Ära am Hardtwald zu Ende. Zwei Jahrzehnte war der 52-jährige Metzgermeister und Sohn des mittlerweile 84-jährigen Ehrenpräsidenten Erich Balles zweiter Mann hinter Machmeier. Ein angenehmer, auf Ausgleich bedachter Zeitgenosse. Ein angesehener Repräsentant der Familie Balles, die eng mit der Entwicklung des SV Sandhausen verbunden ist.

Jürgen Machmeier. Foto: vaf

Aus ihrer Freundschaften machten der Präsident und sein Stellvertreter keinen Hehl. Auch Julia Machmeier und Steffie Balles, Mutter von Celine und Luise, verstanden sich gut. Die Paare kochten miteinander, fuhren gemeinsam in Urlaub.

"Wir sind zusammen aufgewachsen und haben den Verein zusammen nach oben gebracht. Natürlich bedauere ich, dass uns Frank nicht mehr in einem Vorstandsamt zur Verfügung stehen wird", sagte Machmeier. In seinen Worten schwingt Enttäuschung mit: "Frank kann selbst sagen, weshalb er nicht mehr weiter machen will." Frank Balles war am Abend nicht erreichbar.

Weil Machmeier am Donnerstag (ab 19.30 Uhr) eine rege Beteiligung erwartet, hat der knapp tausend Mitglieder zählende Zweitligist die Generalversammlung in die Festhalle verlegt. Machmeier, dessen Wiederwahl als sicher gilt, ist seit 1999 Nachfolger von Erich Balles. Er geht in seine zwölfte Amtszeit. Ohne die Tat- aber auch Finanzkraft des 59-Jährigen Multi-Unternehmers wäre der Aufstieg des SV Sandhausen vom Oberligisten in den Kreis der 36 besten deutschen Vereine nicht möglich gewesen.