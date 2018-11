Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nur neun Punkte aus den ersten zwölf Spielen, dazu jeweils drei Gegentore in den Spielen in Paderborn (3:3), Heidenheim (0:3) und am Freitag in Dresden (1:3): Über die Lage beim SV Sandhausen kann sich derzeit nur eine Berufsgruppe freuen: Die Spielervermittler. "Sie positionieren sich seit vier Wochen", verrät Otmar Schork auf die Frage der Rhein-Neckar-Zeitung, ob der Zweitliga-Drittletzte mit Neuzugängen in der Winterpause plant. Der Sportchef will erst in ein paar Wochen eine abschließende Antwort geben. Die aktuellen Probleme sind dringender beim Drittletzten. Denn nicht nur die schlimmen Abwehrfehler machen Sorgen, auch die Euphorie, ausgelöst durch sieben Tore in den Spielen gegen Ingolstadt (4:0) und in Paderborn, ist inzwischen verflogen. Kapitän Denis Linsmayer legt den Finger in die Wunde: "Auf der einen Seite kriegen wir zu viele einfache Gegentore, andererseits betreiben wir zwar großen Aufwand, hatten in Dresden auch viel Ballbesitz, haben jedoch wenig Torgefahr entwickelt."

Der neue Trainer steht vor einer anspruchsvollen Woche. Uwe Koschinat muss die Profis aufrichten, denn am Freitag (18.30 Uhr/Sky) kommt der untere Tabellennachbar MSV Duisburg zum Kellerduell an den Hardtwald. Die RNZ sprach mit Otmar Schork über den Fehlstart, die Abwehrschwächen, die Kaderplanung und mögliche Neuzugänge in der Winterpause.

Otmar Schork, trotz des Trainerwechsels tritt der SVS auf der Stelle.

Man muss es nicht ganz so negativ sehen. Klammern wir mal die 0:3-Niederlage im Pokal in Heidenheim aus, haben wir aus den schweren Spielen gegen Ingolstadt sowie in Paderborn und Dresden vier Punkte mitgenommen. Aber natürlich: Wir sind mit der gegenwärtigen Situation nicht zufrieden.

In den letzten drei Spielen hat Sandhausen neun Tore kassiert. Letzte Runde verfügte der Zweitligist noch über die beste Abwehr der Klasse mit 33 Gegentoren in 34 Spielen.

Das ist in der Tat atypisch und macht uns Sorgen. Wir kassieren eindeutig zu viele Tore.

Die Gründe?

Es unterlaufen zu viele individuelle Fehler. Nicht nur von den Abwehrspielern, sondern bereits im Mittelfeld.

Mit der Umstellung, die ein Trainerwechsel im allgemeinen mit sich bringt, hat das nichts zu tun?

Wir haben auch zuvor schon zu viele Gegentore bekommen. Es muss jetzt schnell der Spagat zwischen Abwehr und Angriff gelingen.

Sie haben sich - zu Recht - über den Spielplan beschwert. Die Deutsche Fußball-Liga hat den SV Sandhausen kreuz und quer durch Deutschland gejagt. 2100 Kilometer innerhalb einer Woche.

Jammern hilft nichts. Aber man hat in der letzten halben Stunde in Dresden gesehen, dass wir keine Körner mehr hatten.

Kapitän Denis Linsmayer fuhr nicht mit nach Heidenheim. Dabei hieß es: Der Pokal ist für Sandhausen wegen der Einnahmen enorm wichtig.

Die Pause hat Denis gut getan. Der Trainer hat ja nicht viel rotiert, sondern nur zwei, drei Umstellungen, auch wegen Verletzungen, vorgenommen. Es lief zweimal sehr unglücklich für uns: In Heidenheim geraten wir durch einen umstrittenen Elfer in Rückstand, in Dresden durch einen krassen Fehler. Wenn du früh hinten liegst, ist es gegen diese Mannschaften schwer.

Nur neun Punkte aus zwölf Spielen. So wenige wie im ersten Zweitliga-Jahr, das mit dem sportlichen Abstieg endete. Hat sich Sandhausen in der Kaderplanung vertan?

Sicher nicht. Niklas Lomb, Jesper Verlaat und Fabian Schleusener sind Stammspieler geworden. "Schleusi" hat bereits fünf Tore in der Liga und eines im Pokal erzielt. Auch Felix Müller hat schon gute Spiele gemacht. Am Ende einer Saison stellt sich nicht die Frage, ob die Neuzugänge überzeugt haben, sondern ob das Ziel erreicht wurde.

Sie trauen Uwe Koschinat zu, dass er das Ziel erreicht? Immerhin ist es seine erste Station in der Zweiten Liga.

Uwe ist kein Neuling. Er hat sieben Jahre bei Fortuna Köln gearbeitet und hat auch schon schwierige Situationen gemeistert.

Darf der Trainer darauf hoffen, dass Sandhausen im Winter nachlegt?

(lacht) Die Spielervermittler positionieren sich bereits seit vier Wochen. Wir haben einen Kader von 29 Profis. Da gibt es noch einige Optionen. Natürlich werden wir in den nächsten Wochen genau hinschauen.

Im neuen Jahr kehren auch Spieler zurück.

Wir rechnen damit, dass Tim Knipping, Ken Gipson und natürlich Marcel Schuhen am 7. Januar mit ins Trainingslager fliegen, das wir wahrscheinlich in der Türkei verbringen. Bei Tim Kister und Nejmeddin Daghfous könnte es noch ein bisschen länger dauern.

Am Freitag kommt mit dem MSV Duisburg der untere Tabellen-Nachbar zum Kellerduell an den Hardtwald.

Über die Bedeutung des Spiels müssen wir nicht reden. Nach dieser strapaziösen Woche gab es erst mal zwei Tage frei, ab heute werden wir uns konzentriert vorbereiten. Ich sehe positive Ansätze im Spiel nach vorne. Wenn es uns gelingt, die Fehlerquote schnell zu reduzieren, bin ich zuversichtlich.