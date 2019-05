Sandhausen. (dpa-lsw)

Sandhausen. Uwe Koschinat demonstrierte vor dem nervenzehrenden Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga Lockerheit und gute Laune. „Ich mag euch“, sagte der Trainer des SV Sandhausen am Donnerstag zu den Journalisten, „aber es wäre ein Traum, wenn es die letzte Pressekonferenz in dieser Saison gewesen wäre.“ Das wäre dann der Fall, wenn die Nordbadener den direkten Klassenverbleib am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Jahn Regensburg sichern würden.

Den ersten Matchball haben sie am vergangenen Wochenende mit der 0:3-Heimpleite gegen Arminia Bielefeld vergeben. Weil gleichzeitig Verfolger FC Ingolstadt 3:0 gegen Darmstadt 98 gewann, hat sich die Lage für Sandhausen deutlich verschlechtert: Nicht nur der Abstand auf den Relegationsplatz ist auf zwei Punkte geschmolzen, auch der Vorsprung im Torverhältnis hat sich auf nur noch drei Treffer verringert.

Das heißt: Sandhausen braucht am Sonntag einen Sieg in Regensburg, um der Relegation auf jeden Fall zu entgehen. Ein Unentschieden würde nur dann reichen, wenn Ingolstadt im Spiel beim 1. FC Heidenheim nicht mit mehr als zwei Toren Unterschied gewinnt. Gelingt ihnen ein Sieg mit vier Toren Differenz, müsste Sandhausen in die Relegation.

Bei drei Toren käme es auf den Vergleich der selbst erzielten Treffer an, dort liegt der SVS vor dem letzten Spieltag mit zwei vorn. Würde auch hier Gleichheit bestehen, spräche der direkte Vergleich für das Koschinat-Team, das beide Punktspiele gegen den Audi-Klub gewonnen hat.

„Bei diesem Lauf der Ingolstädter wird es sehr schwer für uns werden, den direkten Klassenerhalt zu schaffen, ohne dafür etwas tun zu müssen“, sagte Koschinat. In Regensburg fordert der Trainer eine andere Einstellung seiner Mannschaft als zuletzt. Man habe gegen Bielefeld nicht den absoluten Siegeswillen gezeigt, darin waren sich Coach und Team in ihrer Analyse einig. „Wir haben gedacht, es wird schon irgendwie klappen“, sagte Koschinat, „doch wir haben gelernt: Nur ,irgendwie’ geht es nicht.“

In Regensburg sei nun ein guter Matchplan nötig. „Wir müssen es aus eigener Kraft lösen“, so der Trainer, „wir brauchen die richtige Balance, müssen entschlossen verteidigen, aber auch entschlossen attackieren – und im Notfall mit vollem Risiko spielen.“

Ob er auf seine erste Elf zurückgreifen kann, ist unklar. Aleksandr Zhirov (Prellung) und Denis Linsmayer (leichtes Fieber) sollten bis Sonntag fit sein, bei Philipp Förster (Grippe) und Leart Paqarada (starke Prellung im Oberschenkel) könnte es eine Punktlandung werden.

Dass Regensburg vor Veränderungen steht und mit Trainer Achim Beierlorzer (1. FC Köln), Top-Torjäger Sargis Adamyan (1899 Hoffenheim) und Stamm-Torwart Philipp Pentke, der seinen Vertrag nicht verlängerte, drei Stützen verliert, sei kein Vorteil für Sandhausen, fürchtet Koschinat: „Die drei werden sich mit hervorragenden Leistungen verabschieden wollen.“

Falls der SV Sandhausen auf den 16. Tabellenplatz zurückfällt, würde er in der Relegation am 24. Mai beim Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden antreten. Das Rückspiel fände am 28. Mai (beide Spiele um 18.15 Uhr) in Sandhausen statt.

„Es wäre fahrlässig, wenn wir so tun würden, als gäbe es dieses Szenario nicht“, sagte Koschinat, „doch wir wollen den Klassenverbleib schon am Sonntag in Regensburg klar machen.“

Sandhausen: Schuhen – Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada – Linsmayer, Taffertshofer – Gislason, Förster, Behrens – Wooten.

