Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Manchmal kommt nicht zusammen, was eigentlich zusammen gehört. Matthias Born wohnt mit seiner Frau Simone und den Kindern Julian (18) und Ida (16) in Sandhausen. Aufgewachsen ist er nur einen Katzensprung vom Hardtwald entfernt, in Walldorf. Als Kind war er regelmäßig im Sandhäuser Stadion. Den Onkeln zuschauen. Bernhard und Ernst Baust wurden 1978 mit dem SV Sandhausen deutscher Amateurmeister.

Doch selbst trug Born, der seit sechs Jahren erfolgreich den Viertligisten FC-Astoria Walldorf trainiert, nie das schwarz-weiße Trikot. Mit Schwetzingen, Bammental, Hoffenheim und Bayern München II spielte er stattdessen unzählige Mal gegen den renommierten Nachbar-Verein. Er war auch dabei, als die Fußballmacht vom Hardtwald noch einmal den Emporkömmling aus dem Kraichgau in Schacht hielt. Sandhausen gewann das Oberliga-Derby mit 5:1, doch aufgestiegen sind Born und Hoffenheim. Hoffenheim war damit endgültig enteilt.

Jetzt ist Gelegenheit dem SV Sandhausen einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Am Samstag spielte der FC-Astoria Walldorf beim TSV Steinbach-Haiger, dem Gegner des SV Sandhausen am Sonntag (15.30 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die 5:1-Klatsche für Walldorf hat wenigstens ein Gutes: Der Zweitligist ist gewarnt. "Steinbach hat eine Reihe von Spielern mit Gardemaß. Sie sind kopfballstark und gefährlich bei Standards", bestätigt Born. Um den Gegner vom Strafraum fern zu halten, habe man am Samstag schon in dessen Hälfte attackiert. So lange die Puste reichte, ging der Plan auf. Dann sorgte der frühere Zweitliga-Profi Sören Eismann mit einem Doppelschlag für den Anfang vom Ende und machte aus einem 0:1 – erzielt vom Ex-Sandhäuser Roman Hauk – ein 5:1.

"Und dann kam der Eismann", titelte die Siegener Zeitung. Das passt. Steinbach liegt zwischen Frankfurt und Dortmund, zwischen dem rauen Siegerland und dem Westerwald, wo der Wind – so besagt es der Gassenhauer – kalt bläst. Eismann vollstreckte auch schon beim 1:0 im Hessenpokal-Finale gegen den FSV Frankfurt eiskalt.

2009 war der Verein aus dem 900 Einwohner zählenden Ortsteil von Haiger noch in der untersten Klasse. Dann hatte Roland Kring die gleiche Idee wie 15 Jahre zuvor Dietmar Hopp. Er wollte seinem Verein, bei dem er selbst gekickt hat, etwas Gutes tun. Seitdem gibt der Bremsen-Hersteller Gas: Sechs Aufstiege in sieben Jahren.

Im SIBRE-Sportzentrum wird schon wieder gebaut, das schmucke Stadion am "Haarwasen" von 5000 auf 12.000 Zuschauer erweitert. Die Dritte Liga ist das Ziel des letztjährigen Regionalliga-Vizemeisters. Das Pokal-Los habe keine überschäumende Begeisterung ausgelöst, sagt der Sportchef der Siegener Zeitung Josef-Rainer Georg. Ohnehin dürfen am Sonntag nur knapp 500 Zuschauer rein, dafür ist die Chance auf die zweite Runde nicht unrealistisch. Vor zwei Jahren hatte Bundesligist FC Augsburg beim 1:2 seine liebe Müh und Not.

"Matse" Born rechnet denn mit einer "engen Kiste" – aber auch einem knappen Sandhäuser Sieg. Einen Austausch mit den Kollegen aus der Nachbarschaft wird es nicht geben. Uwe Koschinat ist bereits informiert: "Ich kenne die meisten Steinbacher von den Spielen mit Fortuna Köln."

Bei einem Testspiel letzten Sommer – Sandhausen gewann 2:1 – sind sich die Trainer kurz begegnet. Sie fanden sich sympathisch. Bis Ende des Jahres muss sich Born entscheiden, ob er doch noch die Fußballlehrer-Lizenz macht. Mit seiner positiven Ausstrahlung und Kompetenz hätte er das Zeug zum Profitrainer. Doch es fehlt ein Stück Papier. Solange es nicht da ist, wird auch nicht zusammen wachsen, was – irgendwie – zusammen gehört.