Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen bietet in der kommenden Saison seinen sehbehinderten Fans den Service von Blindenreportern im Stadion. Für die Heimspiele sei das sicher, am liebsten würde der Fußball-Zweitligist auch alle Auswärtspartien abdecken, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Sechs Freiwillige lassen sich von Blindenreportern aus Hamburg schulen, die bereits seit Jahren für den Hamburger SV und den FC St. Pauli aktiv sind.