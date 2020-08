Von Claus Weber

Stuttgart. Über dem Robert-Schlienz-Stadion brannte die Sonne, doch Uwe Koschinat machte ein Gesicht wie drei Tage Regen-Wetter. Die 1:6 (1:2)-Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel beim VfB Stuttgart hatte dem Trainer des SV Sandhausen bitter aufgestoßen. "Was in der zweiten Halbzeit passiert ist, das kann mir nicht gefallen", sagte er, "wir haben keine Zweikampf-Mentalität mehr auf den Platz gebracht, waren uns zu schade, mal das Spiel zu unterbrechen und sind auseinander genommen worden. Das hinterlässt einen faden Beigeschmack."

Dabei hatte der erste Test beim Bundesliga-Aufsteiger so vielversprechend begonnen. Der Zweitligist war zunächst die bessere Mannschaft. "Wir haben das Spiel über einen langen Zeitraum dominiert", sagte Koschinat, "nur das Tor hat gefehlt." Hinten machte die Vierer-Kette mit den beiden Neuen Nils Röseler und Diego Contento einen sehr konzentrierten Job, arbeitete gut mit dem agilen "Sechser" Erik Zenga zusammen, der seinen Kreuzbandriss vollständig auskuriert und sich wieder Athletik und Schnelligkeit antrainiert hat.

Nikolas Nartey bot eine starke Premiere im Sandhäuser Trikot. Foto: Zimmermann

Am besten aber gefiel der jüngste der bislang vier Neuzugänge. Nikolas Nartey (20) – eine Leihgabe vom VfB Stuttgart – machte im zentralen Mittelfeld viel Tempo und hatte in der vierten Minute auch die erste Torchance. Danach vergaben Aziz Bouhaddouz (13.) und Kevin Behrens (17.) gute Möglichkeiten.

Ausgerechnet ein Ex-Sandhäuser stoppte die starke Anfangsphase der Kurpfälzer: Philipp Förster schob einen Rückpass zum 1:0 (23.) ein. Unglücklich war das 2:0. Nach einem Foul am Strafraum an Behrens ließ der Schiedsrichter weiterlaufen. Die Aufregung nutzt Castro, um im Gegenzug mit einem abgefälschten Flachschuss zu treffen (35.).

Die Partie aber blieb noch ausgeglichen, auch weil Sandhausen mit dem schönsten Spielzug verkürzte: Eine Flanke von Klingmann köpfte Behrens vors Tor und Bouhaddouz drückte den Ball vollends über die Linie (40.).

In der Halbzeit wechselten beide Trainer komplett durch – und beim SV Sandhausen ging bald der Faden verloren. Engels, Frey sowie Neuzugang Keita-Ruel vergaben zwar noch ganz gute Möglichkeiten, doch der VfB gab nun den Ton an und schraubte durch Didavi (63.), Stenzel (75.), Endo (84.) und Gonzalez (86.) das Ergebnis noch höher als beim jüngsten Liga-Sieg. Am 17. Juni war Sandhausen ein paar Meter weiter in der Mercedes-Benz Arena mit 1:5 untergegangen. Ein Trost: Elf Tage später feierten die Kurpfälzer mit dem 5:1-Sieg beim Hamburger SV ihren höchsten Saisonerfolg.

Deshalb wollte Mikayil Kabaca die Pleite auch nicht überbewerten. "Das 6:1 hört sich natürlich schlimm an", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter, "aber das Wichtigste ist, dass jeder 45 Minuten gespielt und sich keiner verletzt hat."

Sandhausen, 1. Halbzeit: Fraisl – Klingmann, Röseler, Nauber, Contento – Zenga, Scheu, Nartey, Biada – Behrens, Bouhaddouz.

2. Halbzeit: Wulle – Diekmeier, Kister, Zhirov, Rossipal – Taffertshofer, Linsmayer, Frey, Pena-Zauner - Keita-Ruel, Engels.

Tore: 1:0 Förster (23.); 2:0 Castro (35.); 2:1 Bouhaddouz (40.); 3:1 Didavi (63.); 4:1 Stenzel (75.), 5:1 Endo (84.), 6:1 Gonzalez (86.).