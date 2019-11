Sandhausen. (ber) Der SV Sandhausen tut Gutes – und nun hat er auch darüber geredet. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Derby gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) überreichte der Fußball-Zweitligist einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg. Im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden Ende Oktober waren beim Verkauf von Buttons 464 Euro zusammengekommen, der SVS rundete den Betrag großzügig auf und übergab ihn nun an Prof. Dr. Olaf Witt, einem der KiTZ-Direktoren. Weitere 1000 Euro legte die Metropolregion Rhein-Neckar dazu.

Das Forschungs- und Therapiezentrum KiTZ wurde vor drei Jahren gegründet, um krebskranken Kinder zu besseren Diagnose- und Behandlungsverfahren zu verhelfen. Zwar sind die Heilungschancen bei Kindern, die an Krebs erkrankt sind, allgemein gut, doch bei einem Fünftel der betroffenen Kinder und Jugendlichen kehrt der Krebs zurück. Mit seinem Projekt „Inform“ will das KiZT jungen Krebspatienten, für die es bisher keine Therapiemöglichkeiten gibt, neue Behandlungsoptionen eröffnen.

Mit seiner Initiative „Hardtwald-Helden“ unterstützt der SV Sandhausen seit Saisonbeginn soziale Projekte aus den Bereichen Bildung, Umwelt und Gesundheit, wie die aufgeweckte KiTZ-Kinderreporterin Vianne (11) aus Bensheim beim Interview mit SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa erfuhr. Auch am 22. Dezember werden ehrenamtliche Helfer des KiTZ im Spiel gegen Kiel wieder Buttons verkaufen, zudem wird ein Trikot mit den Unterschriften aller Spieler im Internet versteigert. Mehr Infos dazu in Kürze.