Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat nach der bitteren 22:29-Pille in Belgien auch das zweite Spiel der Europameisterschaft 2019 verloren und ziert vor dem ersten Heimspiel am 2. März um 15 Uhr in Heidelberg gegen Russland den letzten Tabellenplatz im Sechserfeld der Division 1. Am Samstag gab es in der 110.000- Einwohner-Stadt Botosani am Fuße der Ostkarpaten eine 10:38 (3:17)-Niederlage für die Fünfzehn des englischen Bundestrainers Mike Ford, und die wenigen deutschen Zuschauer im sonnenüberfluteten Stadion sowie die Internet-Genießer bei www.ran.de fragten sich einmal mehr: Wo ist die erfreuliche Form geblieben, die die Deutschen im November in Marseille im Kampf um die WM-Qualifikation gezeigt hatten.

Denn erneut war das nur in der Defensive akzeptable Spiel der "Schwarzen Adler" von so vielen Fehlern und Missverständnissen geprägt, dass man nun ernsthaft um den Klassenverbleib fürchten muss. Die Russen zeigten nach ihrer 14:16-Niederlage in Spanien am zweiten Spieltag ihre große Klasse und besiegten die Belgier in Sotschi mit 64:7. Danach reisen die Deutschen zum Titelverteidiger und souveränen Spitzenreiter Georgien, ehe Russland-Bezwinger Spanien am 17. März in Köln ebenfalls als Favorit gelten muss.

Gut war in Botosani nicht viel: Der Kampfgeist aller Akteure - den darf man von einer professionell geführten deutschen Nationalmannschaft allerdings auch erwarten. Die wenigen Rollangriffe der Stürmer, von denen der letzte in der 68. Minute zum einzigen Versuch durch den Handschuhsheimer Flanker Jacobus Otto führte. Dessen Vereinskamerad Nikolai Klewinghaus verwandelte die Erhöhung zum 31:10 und steuerte die restlichen drei Punkte durch einen Straftritt zum 12:3 in der 18. Minute bei. Und: Das gemeinsame Singen der Nationalhymne, das auch vom fairen rumänischen Publikum beklatscht wurde.

Weniger gut war das deutsche Gedränge, das eher ein Gezappel war, vorne mehrfach einbrach und weit von der Klasse entfernt ist, mit der die Deutschen im Juli 2018 in Heidelberg gegen Samoa gefallen hatten. Schlecht war das Kicken im offenen Spiel, das etliche Vorlagen für die läuferisch starken "Eichen" ergab. Als Spielmacher Hagen Schulte nach 14 Minuten einen Fußpass zu Felix Lammers auf den Flügel wagte, fing Ionel Melinte den Ball und sprintete über 75 Meter zum 12:0 ins Malfeld. Unpräzise waren die Gasseneinwürfe der Deutschen, die zu vier rumänischen Ballgewinnen führten, und miserabel war die Disziplin einiger Spieler. Als Matthias Schösser und Kurt Haupt gleichzeitig für zehn Minuten auf der Strafbank schmorten, lachten sich die Rumänen ins Fäustchen und erzielten schnell mal 14 Punkte, vom 17:3 zum 31:3. Das war’s. Nun also Russland...

Deutschland: Aounallah (Stade Dijonnais) - N. Klewinghaus (TSV Handschuhsheim), V. Lammers (Kahurangi RC, 44. Syme/TSV Handschuhsheim), Cameron-Dow (BSC Offenbach), F. Lammers (Heidelberger RK, 64. Harris/SC Neuenheim) - Schulte (CSM Bukarest), Menzel (RC Vannes, 72. Laubscher/RSV Köln) - Otto (TSV Handschuhsheim), Ferreira (Kapitän, SO Chambéry), Rupf (Stade Français Paris) - Marks (Stade Rochellais-Atlantique), Schröder (Heidelberger RK, 72. Martel/TSV Handschuhsheim) - Füchsel (SC Frankfurt 1880, 41. Schösser/Aberdeen Wanderers), Haupt (Southern Kings Port Elizabeth, 62. Barber/Heidelberger RK), Williams (Doncaster RFC, 50. Nostadt/Stade Aurillac).

Schiedsrichter: Amashukeli (Georgien); Zuschauer: 2500; Punkte: 7:0 (7.) Versuch Dumitru + Erhöhung Vlaicu; 12:0 (14.) V Melinte; 12:3 (18.) Straftritt Klewinghaus; 17:3 (33.) V van Heerden; 24:3 (58.) V Surugiu + E Vlaicu; 31:3 (61.) V Popa + E Vlaicu; 31:10 (68.) V Otto + E Klewinghaus; 38:10 (80 + 3.) V Plai + E Vlaicu; Zeitstrafen: -/Schösser (48.), Haupt (54.).