Heidelberg. (CPB) Am Samstag beginnt die Rugby-Europameisterschaft 2018 mit den Spielen der Division 1, in der die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) den Klassenverbleib anstrebt. Im vergangenen Jahr spielte die deutsche Mannschaft unter der Leitung der beiden Trainer Kobus Potgieter und Pieter Jordaan (Heidelberg) in großer Form, schlug den späteren Titelträger Rumänien mit 41:38 und Belgien mit 34:29 und schaffte mit Rang fünf erstmals den Klassenerhalt im Oberhaus von Rugby Europe.

In diesem Jahr heißen die deutschen Trainer Pablo Lemoine, Campbell Johnstone und Chris Lane, das Team hat mit Paul Healy einen neuen Direktor und mit Macron einen neuen Ausrüster. Doch ob die seit Anfang dieser Woche im Heidelberger Sportzentrum Nord versammelten Spieler am Samstag um 15 Uhr im rumänischen Klausenburg mit einer ähnlich guten Leistung aufwarten können wie im Vorjahr auf dem Bieberer Berg in Offenbach, muss sich zeigen.

"Jeder unserer Spieler wird sein Bestes geben. Daran habe ich keinen Zweifel", sagt Hans-Joachim Wallenwein (Dossenheim). Der Vizepräsident des DRV bemüht sich mit Sportdirektor Manuel Wilhelm (Heidelberg) und Paul Healy seit Wochen redlich, eine gute Mannschaft zusammenzubauen, doch erst am Donnerstagabend wird entschieden sein, welche Akteure mit nach Cluj reisen können.

Klar ist: Alle bei der Wild Rugby Academy beschäftigten Nationalspieler werden fehlen, weil der Zwist zwischen dem DRV und der WRA noch schwelt. Der DRV hat die WRA-Akteure zwar eingeladen, nicht aber die Kapitäne Sean Armstrong und Michael Poppmeier (siehe Richtigstellung unten). Wie nicht anders zu erwarten war, haben alle WRA-Akteure abgesagt. Ob die in Frankreich beschäftigten Profis da sein werden, war am Mittwoch unklar. Wallenwein: "Wir tun alles und hoffen das Beste. Wenn man die Situation mit 2017 vergleicht, ist alles nur noch traurig."

Europameisterschaft, Samstag, 11 Uhr: Georgien - Belgien in Tiflis; 13 Uhr: Russland - Spanien in Krasnodar; 15 Uhr: Rumänien - Deutschland in Cluj.

Richtigstellung der Redaktion: Beim EM-Spiel am Samstag in Cluj gegen Titelverteidiger Rumänien wird die deutsche Nationalmannschaft, wie oben berichtet, ohne die Nationalspieler der WRA/GFR auskommen müssen. Wir legen jedoch Wert auf die Feststellung, dass der DRV die beiden bisherigen Kapitäne Sean Armstrong und Michael Poppmeier in den EM-Kader berufen und sich der neue Teamdirektor Paul Healy mehrfach um deren Teilnahme bemüht hat. Leider wurde die RNZ über diesen Vorgang falsch informiert. (8.2.18, 15.55 Uhr)