Von Tillmann Bauer

Heidelberg. In den Heidelberger Geschichtsbüchern steht nun ein Kroate. Halil Jaganjac – das ist seit Dienstag bekannt – ist der erste Handballer überhaupt, der im neu eröffneten SNP Dome an der Speyerer Straße ein Tor in einem Pflichtspiel erzielen konnte. Und das krachte.

Der wurfgewaltige Rückraumspieler von RK Nexe Nasice hat sich darüber sicher gefreut, er ballte die Hand zur Faust und schrie – am späten Abend jubelten aber nicht er und seine leidenschaftlich spielenden Teamkollegen, sondern die Rhein-Neckar Löwen.

Nachdem noch die Zweitliga-Basketballer der MLP Academics den Auftakt in der neuen "Heimat" in den Sand setzten, machten es die Löwen nur bedingt besser. Beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Nasice schafften es auch die Badener nicht, sportartenübergreifend den ersten Heimsieg in der neuen Großsporthalle überhaupt einzufahren – beim 27:27 (14:12) gegen die Kroaten musste sich die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb mit einem Unentschieden zufrieden geben. Man sicherte sich aber dank des Auswärtssieges in der Vorwoche trotzdem das begehrte Ticket für’s Viertelfinale. Dort wird man dann entweder auf die Russen von Medwedi Tschechow oder die Franzosen von USAM Nimes Gard treffen. Einweihung – bedingt – geglückt!

"Sehr schön, alles modern, alles neu, hier und da noch ein bisschen Baustaub", lachte Vereins-Ikone Uwe Gensheimer. Er sollte eigentlich geschont werden, musste dann aber mit auf dem Spielfeld helfen. Und auch bangen: "Die Vorfreude war sehr groß, wir sind eine Runde weitergekommen, es war also ein gutes Omen."

Auch Kumpel Andy Schmid, 37, hat in seiner Zeit als Löwe schon in so mancher Halle dieser Region gespielt. In St. Leon-Rot, Karlsruhe, am Mannheimer Herzogenried, ja sogar in Frankfurt. Schmid hat viel gesehen – er feierte am Dienstag ein besonderes Jubiläum. So hatte der Schweizer vor exakt elf Jahren seinen ersten Vertrag bei den Löwen unterschrieben, es war für ihn zunächst ein holpriger Beginn, der sich aber bedingt durch einige Erfolge in eine echte Ära entwickeln sollte. So war der Regisseur auch beim ersten Titel der Vereinsgeschichte dabei. 2013 gewannen die Löwen den damaligen EHF-Pokal. Ob’s auch in dieser Saison so weit kommt?

Schmid hätte nichts dagegen. Was aber der sonst so geniale Mittelmann gegen die Kroaten in der Anfangsphase bot, gefiel weder ihm selbst, noch seinem Trainer. Nach einer knappen Viertelstunde musste der Familienvater aufgrund von zu vielen Fehlern auf der Bank schmollen, Romain Lagarde sollte seine Rolle einnehmen. Der Franzose führte gekonnt Regie und trieb das Tempospiel der Löwen mit Dampf nach vorne.

In der Schlussviertelstunde bekam Schmid dann aber seine zweite Chance. Er machte es besser, riss das Spiel an sich erzielte sechs (!) wunderbare Tore in Folge und brachte die zu kippen drohende Begegnung in den sicheren Hafen. Schmid sagte: "Das war ein Ritt auf der Rasierklinge." Das sahen auch die verletzten Patrick Groetzki (Bänder), Mikael Appelgren (Knie/Schulter) und Ilija Abutovic (Finger), die sich das Eröffnungsspiel von der Tribüne aus anschauten. Sie träumten sicher schon von hitzigen Europapokal-Abenden in einem mit 5000 Zuschauern vollbesetzten SNP Dome – beeinflussen können sie natürlich nur das Sportliche.

Und da ist man in der nächsten Runde und auf einem insgesamt guten Weg. In der Großsporthalle sind die Löwen zumindest noch ungeschlagen.

Löwen: Ahouansou 2, Patrail 2, Tollbring 7/3, Lagergren 3, Kohlbacher 4, Lagarde 1, Nilsson 2, Schmid 6

Nasice: Jaganjac 5, Mileta 1, Severec 1, Kevic 7/6, Bakic 3, Pesic 7, Jelinic 1, Micevic 1, Barisic 1

Strafminuten: Patrail 2, Gislason 2 – Mrdenovic 6 (rot)

Stenogramm: 1:1 (5.), 5:2 (10.), 6:5 (15.), 10:7 (20.), 12:8 (25.), 14:12 (Halbzeit) – 16:15 (35.), 18:17 (40.), 19:19 (45.), 24:21 (50.), 25:22 (55.), 27:27 (Ende)

Update: Dienstag, 30. März 2021, 21.45 Uhr