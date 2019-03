Von Tillmann Bauer

Mannheim. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht - und dennoch: Nikolaj Jacobsen hat ein gutes Gefühl. Wenn der Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen bereits am Mittwochabend (19 Uhr) wieder in der SAP Arena aufkreuzt, dann steht das nächste Spiel, das von sehr großer Bedeutung ist, an. In der EHF Champions League - wohl der einzige Wettbewerb, in dem die Gelben in diesem Jahr noch um den Titel mitspielen wollen - steht das Achtelfinal-Hinspiel gegen den HBC Nantes an.

"Wir gehen positiv in diese Begegnung, weil wir wissen, dass man in Lemgo nicht im Vorbeigehen gewinnt", sagte Jacobsen, nachdem seine Mannschaft am Sonntagmittag einen Kampfsieg beim TBV in der Bundesliga eingefahren hatte. Dort, so der Däne, sei es immer extrem schwer. Die Ausbeute - zwei Punkte - haben ihm gefallen, dafür aber nicht die Art und Weise: "Es war nicht so gut, dass wir das Spiel nicht vorher entschieden haben. Ich hätte meinen Spielern gerne noch eine kurze Pause im Hinblick auf Nantes gegönnt."

Denn gegen die französische Topmannschaft, die noch im vergangenen Jahr im Finale der Königsklasse stand, wird man wohl alle Kräfte bündeln müssen. Schließlich lautet das Ziel: Viertelfinale. Weil man sich für das Rückspiel in der Fremde eine möglichst gute Ausgangslage erspielen möchte, hofft man nun auf den Heimvorteil in Mannheim und die damit verbundene Unterstützung der Fans.

"Gegen Nantes dürfen wir nicht so viele Fehler machen, sie spielen sehr schnell und bestrafen diese", warnt Jacobsen und freut sich aber gleichzeitig auf ein attraktives Handballspiel: "Wir werden alles versuchen und alles raushauen."

Ein Franzose kann sich schon mal an die SAP Arena gewöhnen: Romain Lagarde, Nationalspieler und noch in Diensten des HBC Nantes, wechselt bekanntlich im Sommer 2020 nach Mannheim. Geschenke wird er am Mittwoch wohl aber nicht dabei haben.